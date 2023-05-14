أمين الفتوى: أخذ شيك على الزوج ليس من المودة والرحمة

قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أساس الزواج المودة والرحمة لما جاء في قوله سبحانه وتعالى: «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة»، لافتا إلى أن الله زرع المودة والرحمة بين الأزواج ليعيشوا في خير.

لازم يكون في مودة ورحمة بين الزوجين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع علي فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «شوف إحنا بقى بنعمل إيه بإرادتنا بنستبدل التهديد بالمودة والرحمة والخير الكبير اللى زرعه ربنا فى قلب الزوجين، سواء بالطلاق أو كتابة شيك على بياض، ده استبدال الذي هو أدنى بالذى هو خير، مينفعش الزوجين يعشوا في تهديد وفي طرف يهدد الآخر بأمر ما، لا لازم يكون في مودة ورحمة وخير بينهم».

انطلاق قناة الناس

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة «الناس» في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة «الناس» عبر تردد 12054 رأسى عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.