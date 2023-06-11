أفضل قرض تحصل عليه لو مرتبك أقل من 10 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل

أعلن بنك الإسكان والتعمير عن إتاحة قروض شخصية داخل برامج متنوعة لتتناسب مع جميع الفئات من العملاء وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل القروض والتي جاءت كما يلي:

- قيمة التمويل تصل إلى 1500000 جنيه.

- تصل مدة التمويل إلى 12 عاما.

- تبدأ الفائدة من 19.5% متناقصة سنويا.

- يحصل العميل على التمويل بدون ضامن.

التأمين على الحياة

- كما يتم التأمين على حياة العميل مجانا طوال فترة القرض.

- يكون الحد الأدنى للدخل الشهري 1200 جنيه.

- وبالنسبة للسن المناسب للاقتراض يتراوح ما بين 21 ولا يزيد عن 60 عاما بنهاية الاقتراض.

قرض بنك مصر

وأعلن بنك مصر عن قرض شخصي يستهدف كل الفئات يصل الحد الأدنى الخاص به إلى 1000 جنيه وتصل قيمة التمويل إلى 3 ملايين جنيه ومدة التمويل تصل إلى 12 عاما بفائدة تبدأ من 20% متناقصة سنويا كما يقدم البنك وثيقة تأمين مجانية على الحياة واذا حدث عجز كلي.

فيما يتيح قرض بنك مصر السماح بشراء قروض من بنوك أخرى والإعفاء من مصارف فتح الحساب كما يجب ألا يقل سن المقترض عن 21 عاما ولا يزيد عن 60 عاما بالنسبة للموظفين و65 لأصحاب المهن الحرة كما لا يقل الحد الأدنى للدخل الشهري عن 1000 جنيه، وذلك بالنسبة للموظفين في حالة إذا حول الراتب للبنك و2000 جنيه إذا لم يتحول فيما أعطى حدا أدنى لا يقل عن أشهر للموظف الذي يعمل في الوظيفة الحالية.