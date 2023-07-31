البنين يكتسحون قائمة أوائل الثانوية العامة بـ26 شابا و10 فتيات

أظهرت قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 والتي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن اكتساح البنين قائمة أوائل الثانوية العامة بـ26 شابا مقابل 10 للفتيات.

5 طلاب أوائل بالثانوية العامة في الشعبة الأدبية

تفوق 26 طالبا في الثانوية العامة بواقع 5 في الشعبة الأدبية، وهم: سيف علاء الدين محمد صدقي إبراهيم من محافظة القاهرة، عز الدين أحمد العوضي رزق من محافظة القاهرة، عمرو خالد ناصر عفيفي من محافظة القاهرة، ومحمد حاتم عبدالسلام عبد الوهاب من محافظة الجيزة، ومعاذ عبدالرحيم أحمد يونس من محافظة الجيزة.

واكتسح البنين أوائل الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية علوم بواقع 8 طلاب، حيث تضمنت حسن شفيق حسن شفيق الحادق من محافظة دمياط، زياد عادل السعيد محمد من محافظة البحيرة، كريم محمود رمزي أحمد محمد خالد من محافظة المنيا، وكريم ناصر عبدالفتاح محمد سلام من محافظة البحيرة، وكيرلس نوناي يعقوب فانوس من محافظة المنيا، محمد محمد التميمي محمد جوهر من محافظة الدقهلية، ومحمود محمد عبد الفتاح أحمد من محافظة أسيوط، معاذ عاطف عبدالفتاح سلامة من محافظة بني سويف.

كما اكتسح البنين أوائل الثانوية العامة 2023 للشعبة العلمية رياضيات بواقع 9 طلاب، حيث تضمنت إبرام جمال حنين جاد من محافظة أسيوط، وأسامة محمد يوسف شبل نصار من محافظة المنوفية، وباسل محمد بكر شعيب من محافظة دمياط، وزياد محمد سعد حماد من محافظة القليوبية، و مارسلينو سامر سعيد سيدهم من محافظة الغربية، محمد أحمد رزق أحمد إسماعيل من محافظة القاهرة، ومحمود أشرف السيد أبو حادي من محافظة الغربية، ومرقس شنوده محارب راغب من محافظة القاهرة، ومروان أحمد علي عبد السميع علي عفيفي من محافظة بورسعيد.

وجاء الأول على شعبة الرياضيات الدمج التعليمي عبدالرحمن بيومي حسين أحمد عبدالله من محافظة الشرقية، وجاء على عامر صلاح الدين محمد طاهر الأول على الشعبة الأدبية دمج تعليمي من محافظة القاهرة، وجاء عمر عبد الرحمن عبدالعزيز إبراهيم الأول على الشعبة العلمية علوم بمدارس STEM بمحافظة بني سويف، بينما جاء أدهم محمود حسن فهمي الأول على الشعبة العلمية رياضيات بمدارس STEM محافظة الإسماعيلية.

10 فتيات من أوائل الثانوية العامة

بالنسبة للفتيات، فكان نصيبهن من قائمة أوائل الثانوية العامة 2023 بواقع 10 طالبات فقط، وهن عائشة هاني محمد فتحي عبد الحميد أبو عاصي من محافظة القاهرة، وفايزة علي محمد محمود من محافظة الجيزة، وفرح محمد قدري إبراهيم حسن من محافظة الإسكندرية، وندا عمر السيد محمد من محافظة الجيزة، ونسمة محمد سليمان جسار من محافظة الغربية، من الشعبة الأدبية.

وأميمة محمود أحمد عبد الله صالح من محافظة الدقهلية، وياسمين شريف حسني عبدالقادر من محافظة القاهرة من شعبة علمي علوم، بينما علمي رياضة اروى حسام مدحت محمد فوزي من محافظة القاهرة.

وجاءت الطالبة هاجر محمد إبراهيم محمد على الأولى على مدارس المكفوفين من محافظة أسوان، كما جاءت الطالبة أمل سيد محمد عبدالغفار محمد الأولى على شعبة العلوم في الدمج التعليمي من محافظة الشرقية.