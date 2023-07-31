نائبة تشيد بتخصيص عوائد العلمين لـ«حياة كريمة»: نموذج للعدالة الاجتماعية

أشادت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب، بالدور العظيم الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في دعم المبادرات الوطنية التي تخدم الشعب المصري، التي يستفاد منها الملايين من المصريين، وآخرها إعلان التبرع بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة حياة كريمة.

قرار المتحدة يتناسب مع أسس الجمهورية الجديدة

قالت عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، إن إعلان الشركة المتحدة بتخصيص عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة»، يعزز فكرة المشاركة المجتمعية، ويتناسب مع مبادئ وأسس الجمهورية الجديدة، واصفة القرار بأنه نموذج للعدالة الاجتماعية، مطالبة الشركات والمؤسسات الوطنية، بالاقتداء بالشركة المتحدة.

وأوضحت أن مهرجان العلمين الجديدة في دورته الأولى في بداية الموسم الصيفي، أعاد للسياحة المصرية رونقها من جديد، وساهم في ترويج السياحة، من خلال وضع مدينة العلمين على خارطة السياحة المصرية والعالمية، موكدة أن المهرجان ألقى الضوء على واحدة من أهم الوجهات السياحية على شاطئ البحر الأبيض المتوسط: «قرار الشركة المتحدة عظيم وصائب»

الشركة المتحدة تعلن التبرع لـ«حياة كريمة»

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تبرعها بصافي عوائد مهرجان العلمين لمبادرة «حياة كريمة».