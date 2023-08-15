تفاصيل الدراسة في كلية الصناعة والطاقة ببني سويف.. برامج تؤهلك لسوق العمل

تأسست كلية الصناعة والطاقة أو «الكلية المصرية الكورية» بجامعة بني سويف التكنولوجية، بالقانون رقم 72 لسنة 2019 وتعتمد الدراسة بالكلية على الجانب التدريبي، وتمنح بكالوريوس في التكنولوجيا، كما تمنح درجتي الماجستير المهني والدكتوراه المهنية، إذ تتميز بمجموعة من البرامج المتميزة التي تهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل.

تفاصيل الدراسة وبرامج كلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية

وتضم كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية 5 برامج هي:

1ـ برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس

يتميز البرنامج بالأسلوب التطبيقي والتكنولوجي والذي يقدم من خلاله المهارات والمفاهيم الأساسية في الرياضيات والفيزياء والميكاترونكس، وتصميم الأنظمة الميكانيكية والهيدروليكية والماكينات والإلكترونيات والبرمجة ومعالجة الإشارات الرقمية والتصنيع بواسطة الحاسب الآلي والمتحكمات المنطقية القابلة

2ـ برنامج تكنولوجيا المعلومات

يتكون برنامج تكنولوجيا المعلومات من مجموعات مختلفة من المناهج الدراسية لتغطية تطبيقات الكمبيوتر المختلفة، حيث أنه يحتوي على مناهج ومعامل خاصة بتطبيقات الكمبيوتر والبرمجة والشبكات التي تهدف الي إكساب الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لمواكبة التطور وتلبية إحتياجات سوق العمل.

3ـ برنامج تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة

يركز برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة على التطبيقات العملية الأساسية للطاقة الجديدة والمتجددة، والتي يهدف من خلالها إكساب الطلاب الخبرة والمعرفة التي تمكنهم من تنفيذ المهام الخاصة بمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية للأنظمة القائمة بذاتها أو المرتبطة بالشبكات الكهربائية.

4 ـ برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس

يشمل برنامج الأوتوترونكس كل وسائل المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة بالسيارات التقليدية والكهربائية والهجينة، حيث يتيح دمج تكنولوجيا الإلكترونيات في صناعة السيارت وبناء أنظمة أكثر أماناً وفعالية، ويهدف إلى أكساب الطالب المعرفة بكل ما يتعلق بالتصميم والتحليل للأنظمة الميكانيكية والكهربائية لمختلف السيارات.

5ـ برنامج تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية

يركز برنامج الأطراف الصناعية على مجالات تقويم العظام والأطراف الصناعية وهي إحدي المجالات المتغيرة بسرعة والتي تشمل تقويم العظام والأطراف الاصطناعية، يغطي البرنامج مجموعات مختلفة من المناهج الدراسية وتشمل ميكانيكا الأطراف الصناعية، وأنواع المواد المختلفة للأطراف الصناعية، التشريح وفسيولوجي الجسم البشري، البيوميكانيكس، تصنيع الأطراف الصناعية وأجهزة تقويم العظام. تقدم هذه المهنة خدمة حيوية لمجتمع طب إعادة التأهيل والأفراد ذوي الإعاقة.

مصروفات كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية

وتترواح مصروفات العام الدراسي الأول بكلية الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية، 2023/2024 حوالي 15 الف جنيه للطالب، شاملة التدريبات والدراسة داخل الكلية.

الدرجة العلمية الممنوحة لطالب كلية الصناعة والطاقة

تمنح كلية الصناعة والطاقة في جامعة بني سويف التكنولوجية للطالب عقب تخرجه التالي:

الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص.

البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص.

الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص.

الدكتوراة المهنية في التكنولوجيا في التخصص.

تنسيق كلية الصناعة والطاقة

حددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأماكن الشاغرة للطلاب في تنسيق المرحلة الثانية، وبينها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة 2023 علمي علوم في محافظة بني سويف.