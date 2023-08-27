تأجيل دعوى خمسيني يطالب بالانضمام لمنتخب مصر إلى 24 ديسمبر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل أولى جلسات الدعوى القضائية المستعجلة المقامة من أيمن عبدالستار عبدالسميع عبدالفتاح، 52 عامًا، والتي حملت رقم 70596 لسنة 77 شق عاجل الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب، ضد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لـ24 ديسمبر.

إشراكه في مباراة ودية

وطالب أيمن عبدالستار الشهير بـ«أيمن دوام» بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع وبصفة مستعجلة، بعرضه على المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم البرتغالي روي فيتوريا، وجهازه الفني المعاون، على أن يكون العرض من خلال فترة معايشة لا تقل عن 10 أيام يقضيها الطالب مع المنتخب الأول، أو حتى منفردًا وإشراكه في مباراة ودية يمكن الحكم على مستواه.

إلزام المعلن إليه بالمصاريف

وأضاف مقيم الدعوى أنَّه سيكون ذلك بحضور لجنة فنية ثلاثية مكونة من خبراء فترة كرة القدم في مصر مثل الدكتور طه إسماعيل، الكابتن محسن صالح المدير الفني السابق لمنتخب مصر، والكابتن حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، ويتكفل الاتحاد المصري لكرة القدم بحضورهم وإلزام المعلن إليه بالمصاريف.