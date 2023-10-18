نائب: قمة القاهرة للسلام تأكيد لقدرة مصر على حشد قادة العالم خلف مبادئها

قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقمة القاهرة للسلام، يوم السبت المقبل، تأتي تأكيدا على أن مصر قادرة على حشد العالم كله خلف المبادئ العادلة التي تؤمن بها في خل القضية الفلسطينية، وذلك في ظل الضغط التي تتعرض لها من قبل جيش الاحتلال.

قمة القاهرة للسلام

وأضاف «مقلد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر دولة محورية ودورها وما تقوم به يؤكد أهميتها في المنطقة، وأن ما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من خطوات سابقة هو غاية في الأهمية، مضيفا أن حجم الدولة المصرية وقدرتها على صنع القرار في المنطقة صنع لها فرصة الدعوة لهذه القمة.

دور مصر في المنطقة

وأكد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أنه لا يوجد سلام في المنطقة بدون مصر، لأن الدولة المصرية لديها بوصلة موحدة في حل القضية الفلسطينية، وهو ترسيم حدودها وفقا لأربعة يونيو 1967 أن يكون للشعب الفلسطيني دولة حرة ذات سيادة، وهناك جانب آخر وهو حق عودة اللاجئين إلى بلادهم مرة أخرى.