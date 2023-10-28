رفع 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم في حملات مكبرة بالمنوفية 

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن أداء جهود إدارة شؤون البيئة بالديوان العام فى رفع القمامة ونواتج الهدم، حيث تم رفع ما يزيد عن 46 ألف طن قمامة ونواتج هدم بداية من 1 حتى 25 أكتوبر الجاري، وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون في دعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضارى وتحسين البيئة.

إزالة أطنان من القمامة في المنوفية

وأوضح، بيان المحافظة، بأنه تم رفع ما يزيد عن 8 آلاف طن من نواتج الهدم بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم، ورفع 6 آلاف طن تراكمات قمامة من مقلب شبين الكوم، كما تم رفع 4 آلاف طن من المخلفات بالوحدة المحلية بمركز ومدينة قويسنا، وكذلك إزالة 3 آلاف طن تراكمات قمامة بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور، و3 آللف طن في بركة السبع، وفى مركز ومدينة منوف تم رفع 5 آلاف طن.

متابعات ميدانية لمنظومة النظافة

وأكد محافظ المنوفية، أن هناك متابعات ميدانية للمنظومة ومراجعة دورية لعقود الجمع المنزلى بنواحي المحافظة لتقييم أداء الشركات العاملة في هذا المجال ومتابعة رفع تجمعات القمامة من صناديق القمامة أمام الوحدات السكنية والمحلات التجارية بنطاق المحافظة، فضلا عن المتابعة المستمرة للسيارات المحملة بالتراكمات ومراجعة خطوط السير ومراقبة جميع الأوزان أثناء نقلها إلى المدفن الصحي والتأكد من تشميع السيارات جيداً حفاظاً على الطرق العامة والبيئة.