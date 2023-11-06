مرسى مطروح تستعد لمواجهة الأزمات والطوارئ برفع كفاءة المعدات

شهد العميد عمرو عبد المجيد، رئيس مدينة مرسى مطروح، اصطفاف معدات وسيارات مجلس المدينة، لمتابعة الاستعدادات اللازمة لمواجهة الأمطار والكوارث وحالات الطوارئ للتعامل معها وقت حدوثها، وذلك بحضور لجنة من وزارة التنمية المحلية، برئاسة هاني عبد الوهاب مدير عام المتابعة بالوزارة وقيادات مجلس مدينة مطروح.

استعدادات مطروح لموجهة الأزمات

وقال رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم، إن الهدف من الاصطفاف هو الوقوف علي مدى استعداد معدات وسيارات مجلس مدينة مرسى مطروح لمجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها، ومراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة في حالة طوارئ، لتكون على أهبة الاستعداد للتعامل مع أزمة أو كارثة طبيعية وربط المدينة بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

رفع درجة الاستعداد

وأضاف رئيس مدينة مرسى مطروح، أن هناك متابعة من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لعملية الاصطفاف ورفع درجة الاستعداد القصوى لمراجعة كفاءة المعدات والسيارات، والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفوري في حالة حدوث الأزمات والطوارئ طبقا لتعليمات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

الأزمات والكوارث

وأشادت لجنة وزارة التنمية المحلية باستعداد وجاهزية معدات وسيارات مجلس مدينة مرسي مطروح، والدور الحيوي التي تقوم بيها في التعامل مع الأزمات والكوارث الطبيعية مثل السيول والأمطار بمعدلات عالية، واستجابة سريعة لحالات الطوارئ.

رفع كفاءة المعدات

وشدد رئيس مدينة مرسي مطروح، على ضرورة الحفاظ على المعدات ورفع كفاءتها بصفة دورية، والاطمئنان على سلامة عملها بشكل جيد وفعال، والاهتمام بالتدريب المستمر للعنصر البشري القائم على تشغيل المعدات والأجهزة.