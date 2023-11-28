تحصين 104 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والودي المتصدع في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي.

تكثيف حملات تحصين الماشية

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضي الحمى القلاعية و حمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وأشار اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري إلى أنه في إطار الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، والتي بدأت أعمالها في 19 نوفمبر 2023 قامت المديرية عن طريق 180 لجنة خلال أول أسبوع من الحملة بتحصين 104 آلاف و262 رأس ماشية، ما بين تحصين 52 ألفا و481 رأس ماشـية للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و51 ألفا و781 رأس ماشية، للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، إضافة إلى وترقيم وتسجيل 2477 رأس ماشية.