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رفع 360 طن قمامة بـ3 مراكز بأسيوط خلال يوم واحد

كتب:

حسن عبد النعيم
05:52 م | الخميس 30 نوفمبر 2023
جانب من حملات النظافة

جانب من حملات النظافة

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على حرصه الدائم على رفع كفاءة منظومة النظافة بالمحافظة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وتنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

رفع ما يقرب من 360 طن مخلفات خلال يوم واحد

وأوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية بمراكز ديروط والبداري والغنايم، نفذت حملات نظافة ورفع كفاءة لعدد من الشوارع والميادين بالمحافظة، حيث جرى رفع ما يقرب من 360 طن مخلفات خلال يوم واحد.

وشدد المحافظ، على استمرار الحملات المكثفة لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، حفاظًا على سلامة وصحة المواطنين، وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة.

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