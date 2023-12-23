تفاصيل حفل «الأساتذة» لمدحت صالح في نسخته الثالثة.. يقام 7 يناير

يستعد المطرب مدحت صالح لإحياء حفل «الأساتذة» في نسخته الثالثة، 7 يناير المقبل، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وبمشاركة المايسترو أحمد عويضة، وذلك في تمام الثامنة مساء.

تفاصيل حفل الأستاتذة 3

ويعيد حفل «الأساتذة» إحياء روائع الزمن الجميل لكوكب الشرق أم كلثوم ونجاة ومحرم فؤاد بشكل موسيقي اوركسترالي معاصر، إذ يقود عويضة الحفل الثالث من حفلات «الأساتذة» لمدحت صالح مع أوركسترا سيني سيمفوني.

تعاون مدحت صالح والمايسترو أحمد عويضة

وكان الثنائي مدحت صالح وأحمد عويضة تعاونا من قبل في حفل جماهيري كبير لمشروع «الأساتذة»، في سبتمبر الماضي، وشهد مجموعة متنوعة من الأغاني لكوكب الشرق من بينها «فكروني» و«أنت عمري» لأم كلثوم و«مرسال الهوى» لنجاة الصغيرة، كما قام المطرب مدحت صالح بإعادة تقديم أغانيه الشهيرة للجمهور من بينها «النور مكانه في القلوب و«حبيبي يا عاشق».