«الإفتاء» توضح حكم استخدام القطرة أثناء الصيام.. يجوز

جدل واختلاف بين الفقهاء فيما يتعلق باستخدام قطرة الأذن أثناء الصيام، إذ تتنوع الحالات التى يمكن أن يفطر بسببها الشخص فى حال استعمال القطرة، ومنها ما يمكن استخدامه دون أن تكون من المفطرات، فإذا كانت طبلة الأذن سليمة فلا حرج أن يتم استخدامها فى نهار رمضان، أمّا إذا كانت الأذن مثقوبة من الداخل وبالتالى تصل مكونات القطرة إلى الحلق مباشرة فإنها بذلك تُفسد الصوم ويفطر الشخص، لأن الأذن صارت متصلة بالبلعوم مباشرة كالأنف، وذلك وفق الموقع الإلكترونى لدار الإفتاء المصرية.

ولفتت الدار إلى أن الفقهاء اختلفوا فى صحَّة صوم مَن صبَّ فى أذنه شيئاً أثناء الإمساك طبقاً لاختلافهم فيما إذا كانت الأذن منفذاً مفتوحاً موصلاً إلى الدماغ أو الحلق أو لا؛ والاختلاف فى التصوير والتكييف ينبنى عليه اختلاف فى حكم المسألة، فمن اعتبرها منفذاً مفتوحاً موصلاً إلى الدماغ أو الحلق قال بفساد الصوم بالتقطير فيها إذا وصل شىء من ذلك إلى الدماغ أو الحلق، ومن لم يعتبرها كذلك قال بعدم فساد الصوم بالتقطير فيها، سواء وجد أثر ذلك فى الحلق أو لا، وتابعت: «فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى أن استعمال النقط ووضعها فى أذن الصائم مفسد لصومه إذا وصل شىء إلى الدماغ أو إلى الحلق على تفصيل بينهم فى ذلك، فإذا لم يجاوز شىء من ذلك إلى الحلق فلا يفسد الصيام».