«الأرصاد»: طقس ربيعي مشمس في القاهرة الكبرى اليوم

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ قيم الحرارة خلال فترة النهار تعتبر في المعدلات الطبيعية، لأن أغلب مصادر الكتل الهوائية المؤثرة علينا شمالية قادمة من جنوب أوروبا، مرورا بالبحر المتوسط، ومعتدلة بشكل كبير في درجات حرارتها.

تكون السحب المنخفضة والمتوسطة

وخلال مداخلة هاتفية برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أضافت غانم أنّ امتداد المنخفض الجوي يؤثر في طبقات الجو العليا، ويكون السحب المنخفضة والمتوسطة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس.

الطقس في فترة النهار

وتابعت: «الطقس في فترة النهار اليوم ربيعيا، مائلا للحرارة في القاهرة الكبرى، ومحافظات السواحل الشمالية، والوجه البحري، وشمال الصعيد، وشديد الحرارة في المناطق الجنوبية مثل جنوب الصعيد، في ظل شدة الإشعاع الشمسي وقت الظهيرة».