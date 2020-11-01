الوطنية للانتخابات تعلن المشتركين في جولات الإعادة ببني سويف

أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وقال المستشار عن أسماء المشتركين في جولات الإعادة في دوائر محافظة بني سويف.

وجاءت الأسماء كالأتي:

محمد سيد أحمد جنيدي، عصام عبد العزيز علي أحمد، عبد الحكيم محمد محمد مسعود، عماد حسن عبد المجيد اليماني، محمد سيد كامل حسان، محمد رجب أحمد، ثروت يوسف فرج الدعوري، عبد الرحمن محمد عبد الجواد أحمد، حسام محمد محمود، طه محمد بهجت محمد عبد اللطيف، أحمد علي عباس أبو زيد، طارق مجاور محمد حسين، حسين محمود مسلم عبد اللطيف، محمود محمد أبو زيد، سيد محمد محمد سيد أحمد، سامي توفيق محمد كامل معوض