محافظ القليوبية يتابع أعمال المرحلة الثانية من ممشى النيل ببنها

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، يرافقه المهندس علي عبد الستار، رئيس مجلس مدينة بنها، سير أعمال إنشاء المرحلة الثانية من ممشى النيل بمدينة بنها، لدفع الأعمال وتذليل العقبات، حيث تفقد أعمال تطوير الممشى بنادي الشرطة ونادي المعلمين ونادي الزراعيين.

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها، بألايقل عرض الممشى عن 10 امتار، كما وضرورة أن يراعى في تصميمات الممشى الجانب الجمالي والحضاري، واستخدام أنظمة الإنارة ودورات المياه والتشجير والرصف الحديثة بشكل يليق بأبناء المحافظة، مؤكدا على إنشاء "رامبات" لذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا وضع صناديق قمامة لإظهار الممشى بالمظهر الحضاري اللائق والمشرف لعاصمة محافظة القليوبية، وليصبح متنفسا لأهالي مدينة بنها والقرى المجاورة للاستمتاع بمشاهدة نهر النيل.

كما تابع أعمال تطوير ورصف طريق طابا، الذي يبلغ طوله 3500 متر، باعتماد مالي 30 مليون جنيه، حيث وجه بسرعة الانتهاء في الموعد المحدد له، وإنشاء موقف حضاري يضم مواقف لقرى (سندنهور - فرسيس - مجول - والشموت - وكفر الشموت وبلتان ) وهذا منعا لتواجد المواقف العشوائية.

كما وجه المحافظ، بإنشاء بالوعات صرف الأمطار، وتابع أعمال الصرف الصحي حتى امتداد محطة وقود بقرية ميت عاصم، كما شدد على رفع تراكمات القمامة بجوار سور السكه الحديد، ورفع كفاءة كافة الحدائق التي تمر بمسار المشروع، لتصبح متنفسا حضاريا لأبناء المدينة.

وخلال الجولة لاحظ المحافظ وجود سور مخالف مبني بمدخل مدينة بنها بأحد الشون المخصصة للحديد والأسمنت، حيث قام بمصادرة معدات البناء وتم تحرير محضر بالمخالفة، لاحالته للنيابة العسكرية، ووجه المحافظ بمراجعة تراخيص وطلبات التصالح الخاصة بها وعند المخالفة يتم الإزالة فورا.

ومن الجدير بالذكر، أن وحدات المتغيرات المكانية بالمحافظة تقوم على مدار الساعة، بناء على توجيهات السيد المحافظ، بمتابعة أي مخالفات بناء حيث يتم رصدها وعلى الفور يقوم الموظف المختص بالوحدة بالنزول للموقع الذى تم رصده ويتم عمل الاجراءات اللازمة، بالتنسيق مع السادة رؤساء المدن والأحياء.