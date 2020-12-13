نائب القناطر وقليوب يدشن اتحاد شبابي بالدائرة: هدفنا حل مشاكلها

دشن عادل عامر عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب والقناطر الخيرية، القيادي بحزب مستقبل وطن، اتحاد للشباب بقرى مدينتى قليوب والقناطر، بهدف حث الشباب على الخدمة المجتمعية، والمشاركة في حل مشاكل بلادهم.

وقال عامر، إنه سيتم تشكيل فريق عمل من كل قرية مكون من 5 شباب محبين ومهتمين بالشأن العام لحصر أبرز مشاكل قراهم والسعي إلى حلها.

وأكد أن الفكرة تم تنفيذها خلال الدورة البرلمانية الماضية وحققت نجاح ملحوظ في القرى التي نفذت فيها الفكرة من خلال حل مشاكلها القديمة، منها "باسوس والخرقانية وشلقان"، وغيرها، حيث قام كل فرد بتحمل السعي بملف معين خلال الخمس سنوات الماضية، لذلك نسعى مجددا لتعميم هذا النموذج فى برلمان 2020، خصوصا بعد ضم قليوب إلى القناطر الخيرية في دائرة واحدة إيمانا بأهمية تمكين الشباب، ولا بد من الاستفادة من توظيف حيويتهم وقدراتهم لتحقيق مزيدا من التقدم في الملف التنموي.

وقال تامر بركات أمين شئون المجالس المحلية بحزب مستقبل وطن بمركز القناطر الخيرية، إنه جاري تجهيز برنامج تأهيلي لهؤلاء الشباب لرفع الكفاءات والقدرات.