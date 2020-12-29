أستاذ علاج دوائي: نشر العدوى لدى الأطفال من 10 لـ100 ضعف عن الكبار

قال الدكتور ضرار بلعاوي، أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية، إن أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا في شهري مارس وأبريل الماضيين مقارنة في شهري نوفمبر وديسمبر سنجد هبوطا في الأعداد بنسبة لا تقل عن 70-80%، وهذا بسبب أن طفرات الفيروس ليست في صالحه، ويشابه فيروس سارس في 2002، ومتلازمة الشرق الأوسط في 2012، حيث طفرات هذه الفيروسات أدت للقضاء عليها.

10% من سكان الشرق الأوسط سيحصلون على اللقاح

وأضاف «بلعاوي»، خلال اتصال هاتفي، ببرنامج «الآن»، المذاع على شاشة قناة «extra news»، أنه يتوقع وصول اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط في منتصف العام المقبل، وإذا وصلت فستكفي الكمية لـ10% فقط من السكان، داعيا المواطنين في الشرق الأوسط للالتزام بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة والبعد عن الاختلاط، والحذر العشوائي لفتح القطاعات ذات الاختطار العالي، مثل فتح المدارس والجامعات والكافيهات، وهذا تصرف غير صحيح وغير منطقي.

فحوصات عشوائية للمواطنين

وأوضح أنه من الممكن حدوث طفرة رئيسية للفيروس تحدث سلالة جديدة وبالتالي لن ينفع حينها اللقاحات الموجودة حاليا، ويجب إجراء فحوصات عشوائية للمواطنين لمعرفة مدى السيطرة على الفيروس، وهناك الكثير من الباحثين يقارنون كورونا بالإنفلونزا الإسبانية، ولكن يوجد عوامل مختلفة تماما بينهما، رغم وجود بعض النقاط المشابهة، مبديا تفاؤله بوجود العديد من اللقاحات لكورونا.

سيكون هناك ضبط واضح للجائحة في نهاية 2021

وتوقع أنه في نهاية 2021 سيكون هناك ضبط واضح لجائحة كورونا، ويجب على الجميع أن يكونوا حذرين بالفتح العشوائي والانفلات من الإجراءات الوقائية على المستوى الفردي أو الجماعي، والأطفال الذين يبلغ سنهم 12 عاما هم حاملون صامتون للمرض، ولديهم من ثلث إلى نصف الفرصة لالتقاط الفيروس، وهذا علميا، نظرا لأن المستقبلات التي في جسدهم نصف تقريبا العدد عند الكبار.

نشر العدوى

ولفت إلى أنه يوجد هناك مصطلح آخر، وهو العدوى، ووجدت دراسات تشير إلى أن الأطفال الصغار، عندهم من 10 لـ100 ضعف الكبار في نشر الفيروس، وكل ما كبروا يزيد ذلك.