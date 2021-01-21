بحد أدنى 500 جنيه.. تعرف على أعلى 10 حسابات توفير بمصر في 2021

مع بداية العام الجديد 2021، يبحث المواطنون عن حسابات التوفير التي تلبي رغباتها المالية، باعتبارها أهم الأوعية الادخارية التي يلجأ إليها المواطنون لذا تستعرض «الوطن» أعلى 10 حسابات توفير للحصول على أعلى عائد في مصر هذا العام، وذلك عدلت بعض البنوك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية ومنها حسابات التوفير بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة في آخر اجتماع له في 2020.

أعلى حسابات توفير في مصر

مصرف أبوظبي الإسلامي

ويمكن من خلال مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستفادة من حساب التوفير الربع سنوي بحد أدنى 5000 جنيه، وعائد يصل إلى 8% يصرف ربع سنويًا.

ووفقا للبنك فإن الفائدة تصرف كل 3 أشهر وفقًا للشرائح التالية:

- حتى أقل من 100 ألف جنيه: 3%.

- من 100 ألف – 499.9 ألف جنيه: 5%.

- من 500000 – 999.9 ألف جنيه: 6.5%.من 1 مليون – 9.99 مليون جنيه: 7.5%.

- من 10 ملايين جنيه فيما أكثر : 8%.

المصرف المتحد

ويتيح المصرف المتحد للمواطنين فتح حساب التوفير التجاري بحد أدنى 1000 جنيه وعائد يصل إلى 8% يصرف ربع سنوي.

وتصرف الفائدة على الحساب كل 3 أشهر وفقًا للشرائح التالية:

- أقل من 100000 جنيه عائد 5.5%.

- من 100000 : 499999 جنيه عائد 5.75%.

- من 500000 : أقل من مليون جنيه عائد 6.25%.

- من 1000000: أقل من 3 ملايين جنيه عائد 7%.

- من 3 ملايين جنيه فأكثر عائد 8%.

بنك المشرق

كما ىيقدم بنك المشرق حساب التوفير ستب أب بحد أدنى 4000 جنيه ومعدل عائد يصل إلى 8% يصرف شهري.

وبحسب البنك، فإن الفائدة تصرف كل شهر وفقًا للشرائح التالية:

- أقل من 4000 جنيه: 4.5%.

- بدأً من 4000 جنيه و أقل من 100000 جنيه: 4.5 %.

- بدأً من 100000 جنيه وأقل من 400000 جنيه: 5.75 %.

- بدأً من 400000 جنيه وأقل من مليون جنيه: 6.75%.

- بدأً من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7.5%.

- بدأً من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 7.75%.

- من 10 ملايين جنيه فيما أعلى: 8%.

بنك عوده

ويمنح بنك عوده حساب التوفير ستب أب بحد أدنى 500 جنيه لفتح الحساب ومعدل عائد يصل إلى 8 % يصرف سنويًا.

ويمكن صرف الفائدة سنويًا وفقًا للشرائح التالية:

- من 20000 : أقل من 100 ألف جنيه: 4.75%.

- من 100 ألف : أقل من 500 ألف جنيه: 5.75%.

- من 500 ألف : أقل من 2 مليون جنيه: 6.75%.

- من 2 مليون : أقل من 5 ملايين جنيه: 7.75%.

- من 5 ملايين جنيه فأكثر: 8%.

بنك saib

ووفقا لبنك saib، فإنه يقدم حساب التوفير العادي بحد أدنى 5000 جنيه ومعدل عائد يصل إلى 8.5% ويصرف ربع سنويًا، كما ويتم صرف العائد كل 3 أشهر.

يذكر أن صرف الفائدة كل 3 أشهر يتم وفقًا للشرائح التالية:

من 10 آلاف حتى أقل من 25 ألف جنيه عائد 2.25% سنويًا.

من 25 ألف حتى أقل من 100 ألف جنيه عائد 3.25% سنويًا.‎

من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف جنيه عائد 4.00% سنويًا.‎

من 300 ألف حتى 500 ألف جنيه عائد 6.50% سنويًا.‎

من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه عائد 6.75% سنويًا.‎

من 2 مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه عائد 7.00% سنويًا.‎

من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه عائد 7.25% سنويًا.

‎من 10 ملايين حتى 15 مليون جنيه عائد 7.50% سنويًا.‎

من 15 مليون فما فوق عائد 8.5% سنويًا.

بنك الاستثمار العربي

ويعد حساب التوفير بلس من بنك الاستثمار العربي من البنوك التي تمنح أعلى حسابات توفير وذلك بحد أدنى 10000 جنيه، وعائد يصل إلى 10% يصرف سنويًا.

ووفقا للبنك، فإن مصاريف فتح الحساب 100 جنيه.

البنك العربي الإفريقي الدولي

ويعتبر حساب التوفير جولدن بعائد سنوي من العربي الإفريقي من حسابات التوفير العالية، إذ يقدم حساب التوفير جولدن بحد أدنى 5000 جنيه ومعدل عائد يصل إلى 8.5% يصرف سنويًا.

أما عن أسعار الفائدة على حساب توفير جولدن بالجنيه المصري فهي كالتالي:

- من 5000 جنيه وحتى أقل من 100000 جنيه: 4.25% سنوي.

- من 100000 وحتى أقل من 500000 جنيه:. 5.125% سنوي.

- من 500000 وحتى أقل من 1000000 جنيه: 6% سنوي.

- من 1000000 وحتى أقل من 5000000 جنيه: 8.% سنوي.

- أعلى من 5000000 جنيه: 8.5% سنوي.

بنك المشرق

ويقدم حساب التوفير ستب أب من بنك المشرق بحد أدنى 4000 جنيه ومعدل عائد يصل إلى 8.25% يصرف ربع سنوي.

ويصرف الفائدة من حساب التوفير ستب أب كل 3 أشهر وفقًا للشرائح التالية:

- أقل من 4000 جنيه: 5%بدأً من 4000 جنيه و أقل من 100000 جني: 5 %.

- بدأً من 100000 جنيه وأقل من 400000 جنيه:6 %.

- بدأً من 400000 جنيه وأقل من مليون جنيه: 7%.

- بدأً من مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه: 7.75%.

- بدأً من 5 ملايين جنيه إلى 10 ملايين جنيه 8%.

- من 10 ملايين جنيه فيما أعلى: 8.25%.

البنك الزراعي

ويمكن من خلال البنك الزراعي المصري الاستفادة من حساب التوفير بحد أدنى 100 جنيه وعائد يصل إلى 8% يصرف ربع سنوي.

بنك saib

كما يقدم بنك saib حساب توفير أخر وهو حساب التوفير العادي بحد أدنى 5000 جنيه ومعدل عائد يصل إلى 8.25% ويصرف شهريًا.

ووفقا للبنك، فإنه يتم صرف الفائدة على حسابات توفير بنك saib كل شهر، وفقًا للشرائح التالية:

- من 10 آلاف حتى أقل من 25 ألف جنيه عائد 2% سنويًا.

- من 25 ألف حتى أقل من 100 ألف جنيه عائد 3% سنويًا.

- من 100 ألف حتى أقل من 300 ألف جنيه عائد 3.75% سنويًا.

- من 300 ألف حتى 500 ألف جنيه عائد 6.25% سنويًا.

- من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه عائد 6.5% سنويًا.

- من 2 مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه عائد 6.75% سنويا.‎

- من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه عائد 7% سنويًا.

- من 10 ملايين حتى 15 مليون جنيه عائد 7.25% سنويًا.

- من 15 مليون فما فوق عائد 8.25% سنويًا.