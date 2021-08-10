تعرف على أسعار ميتسوبيشى لانسر فى سوق المستعمل

تشهد سوق السيارات المستعملة فى مصر تغيرات يومية في أسعار السيارات، علاوة على العديد من عمليات البيع اليومية بمختلف فئات السيارات، سواء كانت فارهة أو متوسطة، حيث تُعد سيارات الفئات المتوسطة الأكثر إقبالاً للبيع في سوق السيارات المستعملة، بأسعار تبدأ من 100 ألف جنيه وحتى 150 ألف جنيه.

وفى سطور تستعرض «الوطن» أسعار سيارة ميتسوبيشي لانسر، وأبرز الطرازات التى تشهد مبيعات قوية في سوق السيارات المستعملة.

مواصافات شيفروليه لانوس

تضم السيارة محركًا بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 117، وتبلغ السرعة القصوى للسيارة 180كيلومتر/ ساعة، وتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كيلومتر خلال 13.6ثانية، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 5.7 لتر من الوقود.

أسعار ميتسوبيشي لانسر المستعملة بالسوق المصرية

- تباع السيارة موديل 2009، بداية من 100.000 جنيه، و108.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 119.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2004، بداية من 108.000 جنيه، 115.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 119.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2005، بداية من 114.000 جنيه، 123.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 128.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2006، بداية من 114.000 جنيه، 124.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 135.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2007، بداية من 114.000 جنيه، 125.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 137.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2008، بداية من 119.000 جنيه، 134.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 128.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2009، بداية من 124.000 جنيه، 137.000جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 152.000 جنيه.

- تباع السيارة موديل 2010، بداية من 129.000 جنيه، 146.000 جنيه في المتوسط، وأعلى سعر لها 155.000 جنيه.