مبادرة لإعادة إعمار منازل الأشد احتياجا في الدقهلية

أعلنت جمعية الأورمان عن تبنيها مبادرة لإعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجًا في الدقهلية، ورفع الضرر عنهم وحمايتهم من أشعة الشمس وتوفير مسكن مناسب وآمن وحياة آدمية.

إعادة إعمار 410 منازل في الدقهلية

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان صحفي، إن فريق عمل الأورمان بالدقهلية مستمر في مواصلة جهوده لتحسين حياة المواطنين، حيث نجح في إعادة إعمار وتعريش 410 منازل في قرى ونجوع المحافظة، مؤكدًا أن الجمعية بدأت في إعادة إعمار المنازل المتهالكة وتعريش الأسقف منذ سنوات تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في أنحاء المحافظة.

وأضاف «شعبان»، أن الجمعية سهلت على المواطنين المشاركة في إعمار منازل الأكثر احتياجًا بمبلغ 560 جنيها شهريًا أو بسهم 250 جنيها ليستطيع الجميع المشاركة في الخير.

وأشار إلى أن المبادرة تأتي في إطار مبادرات الأورمان وأنها قائمة على مبدأ المساهمة والتكافل الاجتماعي من خلال تسخير الإمكانيات، موضحا أنه منذ انطلاق مشروعها «مشروع أكفل قرية فقيرة»، ساهمت جمعية الأورمان في إعادة إعمار 32 ألف منزل، وتعريش أسقف 20186 منزلا بجميع محافظات الجمهورية المختلفة خلال الفترة الماضية.

توزيع 4 أطنان لحوم في الدقهلية

ومن جهة أخري، أعلن «شعبان»، عن توزيع 3750 كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن وقرى الدقهلية، لافتا إلى أن عملية توزيع اللحوم تتم من خلال الجمعيات المشهرة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي من خلال أبحاث اجتماعية على مستوى الإدارات الاجتماعية بالمراكز والقرى ووفقاً لكشوف الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه حفاظاً على حقوقهم.

وذكر أن توزيع اللحوم يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة في محافظة الدقهلية من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا .