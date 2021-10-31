مواطن يعثر على ربع مليون جنيه ويعيدها لصاحبها: «جبل واتشال من فوق كتفي»

صدفة قادت المواطن سيد فرج عبدالله إلى العثور على مبلغ 250 ألف جنيه بمدينة العاشر من رمضان، قائلا: «أنا كنت ماشي بعربيتي بمدينة العاشر، ولقيت شنطة موجودة فيها عيش، العربيات بتدوس عليه، فنزلت من عربيتي وشيلت كيس العيش من الطريق، وخدته معايا البيت».

اكتشف «سيد» حين عاد إلى منزله وجود مبلغ مالي إلى جانب هذا الخبز، يقدر بحوالي 250 ألف جنيه، وذلك حسبما سرد تفاصيل الواقعة، عبر مداخلة هاتفية، مساء اليوم الأحد، مع برنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي.

المواطن: بحثت على صاحب الأموال عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بدأ سيد بعد ذلك رحلة طويلة من البحث عن صاحب هذه الأموال، عبر الانضمام إلى جروبات مدينة العاشر من رمضان وسكانها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حتى عثر عليه.

«أنا عارف أن المبلغ كبير، وبالنسبة لواحد زيي أنا أو بالنسبة لأي بني آدم، ممكن يضعف، لكن إحنا أقوى الحمد لله، شبعانين وراضيين باللي ربنا قسمه لنا، ورغم إننا ناس شقيانة، بس مش عايزين غير الحلال الحمد لله»، بحسب «سيد».

المواطن: بكيت بعد تسليم الرجل أمواله

الرجل أكد أن المبلغ لو كانت قيمته تتخطى كل ملايين هذا العالم، لم يكن ليطمع به لأنه ليس من حقه، «لما الفلوس دي رجعت لصاحبها وبعدت عني، حسيت إني في طوق من النار اتشال من على رقبتي، الفلوس دي كانت جبل على كتافي»، لافتا إلى أنه بكى بعد أن سلم صاحب هذا المبلغ أمواله، لأنه رآه رجلا طيبا للغاية.