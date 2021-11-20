عقوبة جديدة لمن يتزوج للمرة الثانية دون إخبار الأولى.. 2000 جنيه عن كل سنة

قالت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يلزم الزوج بإخطار الزوجة الأولى في حالة الزيجة الثانية، ومن حق الزوجة الأولى رفع قضية على الزوج حال عدم إعلامها قبل الزيجة الثانية.

مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني

وأضافت «سلامة» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنها تقوم بدراسة مشروع قانون لتجريم الزواج الثاني، بدون إخطار الزوجة الأولى، موضحة أنها ستتقدم به فور انتهائها من تجهيزه.

كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه الزوجة

وتابعت أنها اقترحت كتابة ربع ثروة الزوج حال تطليقه للزوجة إن تخطت فترة زواجهما 20 عامًا، ولكن لم يلق الاقتراح قبولا كبيرًا من الأزهر و الجهات المعنية، وجرى استبدال الاقتراح بأحقية الزوجة برفع قضية نفقة على الزوج بعدد سنين الزواج، بواقع 2000 جنيه عن كل سنة كحد أدنى، مشيرة إلى أنه قد تطرق قانون المأذونين الذي يناقشه مجلس النواب الآن إلى اشتراط إعلام الزوجة، وأخذ موافقة مكتوبة منها للسماح للزوج بزيجة ثانية.

بيج رامي يفاجئ الجميع بزواجه الثاني

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، جدلا واسعا بعد إعلان زواج ممدوح السبيعي الشهير بـ بيج رامي، مستر أوليمبياد 2021 من زوجة ثانية دون علم زوجته الأولى، وفي وسط ذهول منها والتي أكدت على عدم معرفتها بزواجه الثاني، إلا بعد تداول الأخبار بالصحف المصرية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وانتشرت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك محركات البحث، حول مدى أحقية الزوجة الأولى في معرفة الزيجة ثانية، وهو الأمر الذي تناولته دار الإفتاء المصرية، في أكثر من مناسبة، وحرصت على توضيحه، مؤكدة أنه ليس من شروط زواج الرجل بزوجة ثانية إخبار الزوجة الأولى، ولكن يفضل إخبارها، إذ أنه سيقصر في حقها لأنه سوف يغيب كثيرًا عن المنزل وهذا نوع من إهدار حقها.