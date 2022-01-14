رفع 40 ألف طن تراكمات بالجبل الأصفر وإحالة رئيس المركز للتحقيق

شنت محافظة القليوبية حملة مكبرة لإزالة تراكمات القمامة والرتش بمنطقة الجبل الأصفر بالخانكة، حيث جرى إزالة أكثر من 40 ألف طن منذ انطلاق الحملة في أعقاب زيارة اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، للمنطقة وقراره بإحالة رئيس مركز الخانكة للتحقيق بسبب شكوى المواطنين من ترك القمامة بالمنطقة.

18 سيارة تشارك في الحملة

في سياق متصل تابع اليوم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الحملة المكبرة لإزالة تراكمات القمامة والرتش بمنطقة الجبل الأصفر وشارع الأربعين، وذلك باستخدام 18 سيارة حمولة 20 طنا و3 لوادر كبيرة، من معدات الوحدة المحلية لمدينة الخانكة والوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب لإزالة أكثر من 40 ألف طن قمامة منذ انطلاق الحملة، حيث تابع المحافظ الحملة موجها بالعمل على مدار 24 ساعة لإزالة جميع التراكمات الموجودة، خاصة بنطاق طريق محطة معالجة الجبل الأصفر.

توسعة طريق محطة الجبل الأصفر

كما أجرى المحافظ جولة على مسارات خطوط الطرد الخاصة بالمحطة بشارع الأربعين وشارع المزرعة وشارع الرشاح، ووجه بإزالة التراكمات الموجودة لتوسعة الطريق أمام المواطنين والحفاظ على خطوط وأنفاق الصرف الصحي الخاصة بالمحطة في ذات الوقت.

تركيب كاميرات مراقبة

وجدير بالذكر قيام محافظ القليوبية بالتنسيق مع المهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتركيب كاميرات مراقبة على أسوار المحطة بالجبل الأصفر والمداخل والمخارج الرئيسية في نطاق محطة الصرف، وذلك لضبط أي سيارة في حالة إلقاء أي مخلفات في المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مؤكدا على أنه تم التنسيق مع مديرية أمن القليوبية لتوفير نوبتجية أمن على مدار 24 ساعة لضبط المخالفين، وكذا تركيب كشافات إنارة قوية على طول سور المحطة لإنارة المنطقة ومنع أي سيارات مخالفة من التعدي بإلقاء أي مخلفات أو رتش أوقمامة بها. كما تفقد المحافظ مصرف القلج العمومي.

ووجه المحافظ بالتنسيق مع مديرية الري لإزالة تراكمات القمامة من على جانبي المصرف لتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

كما أكد محافظ القليوبية على أن المحافظة مستمرة في إزالة جميع التراكمات الموجودة بالمنطقة وفق خطة تم وضعها لرفع جميع المخلفات الموجودة، ولن يتم السماح لأي سيارة تلقي مخلفات مرة أخرى وسيتم اتخاذ أقصى العقبات فورا حيال أي سيارة يتم ضبطها.