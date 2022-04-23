مساجد حول العالم| «الاستقلال» في إندونيسيا ثامن أكبر جامع بالعالم

يعدّ مسجد «الاستقلال» الذي يقع في ساحة مارديكا بالعاصمة الإندونيسية جاكارتا، هو أحد أكبر المساجد في جنوب شرق آسيا، والثامن على مستوى العالم، إذ يتميز بطرازه المعماري، وتعدد طوابقه الضخمة وساحاته الخارجية الواسعة، كما يوجد في أعلى المسجد قبتان كبيرتان ومئذنة بطول 90 مترًا.

ويأتي المسجد كأحد معالم إندونيسيا هذا البلد الذي يمتلك أكبر تجمع للمسلمين في قارة آسيا، ويحرص على إحياء طقوس شهر رمضان الكريم خصوصا في المساجد، حتى رغم أجواء فيروس كورونا.

طراز معماري مميز

وجرى تزيين مسجد «الاستقلال» في دولة إندونيسيا بالزخارف الإسلامية بأشكال وألوان متعددة وفي جدرانه كتبت عبارة لفظ الجلالة «الله ومحمد» بصورة بارز، إذ يبلغ طول المسجد 50 مترا وعرضه 55 مترا، أما ارتفاعه فيبلغ 33 مترا، بينما تصل القدرة الاستيعابية للمسجد 200 ألف فرد، وله قبتان قطر الواحدة منها نحو 45 مترا، ومئذنة يبلغ طولها 90 مترا.

أما سقف المسجد فقد زين بالزخارف الإسلامية، وفي الواجهة الرئيسية باتجاه القبلة، نُقش لفظ الجلالة بالخط العربي البارز، وفي الجانب الآخر كتب اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

المسجد يجاور كاتدرائية جاكرتا

كما يوجد في المسجد فصول دراسية لتحفيظ القرآن الكريم متاحة للفتيات والفتيان وكبار السن، بهدف توعيتهم في جوانب العبادات وشرح مناسك الحج والعمرة من خلال تنظيم المحاضرات التوجيهية والدورات التدريبية على مدار العام.

المميز بالنسبة للمسجد، هو أن الطريق المؤدي للمسجد به بوابات إلكترونية على اليمين تقود إلى الساحة له، بينما على اليسار توجد بوابات كاتدرائية جاكرتا للروم الكاثوليك، التي شيدت عام 1901، والذي لم يكن محض المصادفة، وإنما بناء على رغبة الزعيم الإندونيسي أحمد سوكارنو، رغبة منه في تجسسد فكرة التعايش السلمي بين أبناء الديانات المختلفة في إندونيسيا.