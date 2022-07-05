نصائح للحفاظ على سيارتك قبل السفر بها في العيد.. «المية والزيت أولا»

في الوقت الذي يستعد المواطنون فيه لقضاء الإجازة الصيفية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وبعد الانتهاء من معظم امتحانات الصفوف الدراسية، يستعد بعض الأشخاص للسفر بسياراتهم الخاصة بين المدن والمحافظات المختلفة، وهو ما يستلزم فحص السيارة جيدا والاعتناء بها تجنبا لتعطلها أثناء الرحلة.

المهندس أشرف سعيد، فني سيارات في شبرا، أكد أنه يجب التأكد من صيانة السيارة جيدا قبل السفر، ويجب الرجوع لفني متخصص للتأكد من سلامة السيارة من أي عيوب تؤثر عليها وتؤدي إلى تعطلها أثناء السفر.

سلامة السيارة قبل السفر

وخلال حديثه لـ«الوطن»، أكد «سعيد» أنه لا بد من التأكد من سلامة السيارة قبل التحرك، وذلك بعمل فحص على دورة المياه في السيارة والتأكد من خلوها من الأملاح والصدأ، كما يجب مراجعة مستويات الزيت في السيارة، حيث يتم مراجعة مستوى زيت الماتور والتأكد من تغيير الزيت في موعده، كما يتم مراجعة مستوى زيت الفرامل، والتأكد من ربط جميع الأجزاء في السيارة قبل السفر حتى لا تتعرض لحادث إذا كانت بعض الأجزاء غير مربوطة جيدا.

مستوى الهواء في عجلات السيارة

وأضاف فني السيارات، أنه يجب التأكد أيضا من مستوى الهواء في عجلات السيارة قبل السفر، لذلك يجب ضبط دورة المياه، ومستوى زيت الماتور والفرامل، ومستوى الهواء في عجلات السيارة، حتى يتمكن الشخص من السفر بأمان ولا يتعرض إلى أي حادث أو عطل في السيارة.

ونوه أشرف سعيد بأنه يجب أن يأخذ الشخص معه مجموعة من معدات الصيانة اللازمة التي تساعده على صيانة السيارة حال تعرضها للعطل أثناء السفر، وإن لم يكن لديه معرفة بكيفية الصيانة فعليه طلب المساعدة من الآخرين.