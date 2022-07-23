إصابة سيدة اصطدم بها قطار بمحطة دسوق

كانت على موعد مع القدر، وذلك أثناء مرورها داخل محطة دسوق حيث اصطدم بها القطار مما نتج عن ذلك لإصاباتها بجروح، واشتباه ما بعد الارتجاج، نقلت جراء ذلك إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج وإجراء الإسعافات الأولية لها، وأخطرت جهات التحقيق بالواقعة.

تفاصيل الحادث

وكان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، لأمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة المباحث الجنائية بالمديرية، قد تلقى إشارة من مدير مستشفى كفر الشيخ العام، تفيد بوصول سيدة في عقدها الثالث وتدعى «ب. م» مصابة بجروح متفرقة بالجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج، وذلك إثر إصابتها عند مرورها بمحطة دسوق فاصطدم بها القطار، مما نتج عن ذلك إصابتها، وتم حجزها تحت الملاحظة الطبية.

وتم تحرير محضر بتلك الواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتولي التحقيقات بملابسات الحادث.

وقد شهدت المحافظة عدد من حوادث الطرق من بينها مصرع شاب إثر تصادم دراجتين بخارتين مع بعهم البعض، مما أسفر الحادث عن مصرع شاب 18 عاما، كما لقي 4 شباب مصرعهم إثر تصادم سيارتين ببعهم البعض عبر الطريق الدولي الساحلي، وتم نقل الجثامين إلى مستشفى كفر الشيخ العام، وشيعت جثامينهم بقراهم، وأخطرت جهات التحقيق مباشرة التحقيقات في ملابسات تلك الوقائع.