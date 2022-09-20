6 مصريات يفزن بـ10 آلاف دولار وبرنامج تدريبي عام في مسابقة «فيزا»

فازت كل من مريم المصري، هبة أبو العيد، رانيا صلاح، سميرة نجم، مريم نزار وليلى حسب الله، في مسابقة She’s Next، التي نظمتها شركة فيزا العالمية، بالتعاون مع البنك التجاري الدولي، بمنحة مالية لكل منهن 10 آلاف دولار، وفرصة المشاركة في برنامج تدريبي لمدة عام من IFUND Women.

المسابقة التي تجرى في مصر بنسختها الأولى، شهدت في حفلها الختامي توزيع جوائز المبادرة، بعدما اختيرت النماذج الفائزة من 150 طلبًا من رائدات أعمال مصريات، يعملن في قطاعات التعليم والمنسوجات والمأكولات والمشروبات.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقال شريف سامي، رئيس البنك التجاري الدولي، إن البنك يسعى باستمرار لدعم العديد من القطاعات وعلى رأسها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك دعم رائدات الأعمال من خلال مبادرات مثل مبادرة She's Next، لمساعدتهن في مواجهة التحديات القائمة.

ويأتي ذلك في ظل جهود البنك للتركيز على الشركات الناشئة والصغيرة، ودعم تمكين المرأة باعتبارها أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها ريادة الأعمال في مصر.

رائدات الأعمال يغيرن الصورة النمطية عن مشروعات السيدات

وقالت «ليلى سرحان»، المدير الإقليمي لشركة Visa ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال الشركة في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان، إن هذه المجموعة من رائدات الأعمال تمكنت من تغيير الصورة النمطية المأخوذة عن طبيعة المشروعات التي تديرها السيدات، وكشفن عن قدرتهن على تنمية وتطوير أعمالهن، والارتقاء بها.

من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، ليزلي ريد، إن اختيار مجال ريادة الأعمال هو أمر بالغ الصعوبة ومثير للإعجاب ويتطلب الكثير من الشجاعة، وأن نسبة مشاركة المرأة في المراحل المبكرة من ريادة الأعمال تبلغ 24% فقط، وتصل إلى 15%.