عضو بـ«حقوق إنسان النواب»: الدولة حققت طفرة تنموية خلال الـ8 أعوام الأخيرة

قال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة المصرية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مدار 8 سنوات، حققت العديد من الإنجازات في مختلف المجالات، واستطاعت تحقيق طفرة تنموية انتشلت مصر من التدهور والتراجع وحققت نموا اقتصاديا، ما جعل المؤسسات الدولية تشيد بالسياسات التنموية للدولة المصرية.

نجاحات وتحولات إيجابية

وأضاف البنا، أنه خلال 8 سنوات مصر تحقق نجاحات وتحولات إيجابية بمحاور وقطاعات التنمية البشرية تضعها بين الدول العربية والأفريقية الأكثر تقدماً بتقارير الأمم المتحدة، ولم تتوقف جهود الدولة المصرية على مدار السنوات الثماني الماضية في سبيل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ووضع حلول جذرية لتراكمات ومشكلات الماضي، بما يضمن إحداث نقلة نوعية وتحولات على مختلف المحاور والاتجاهات، سواء اقتصادياً أو اجتماعياً أو صحياً أو تعليمياً، في ظل الحرص على الاستغلال الأمثل لكل المقومات والموارد المتعددة، من أجل تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق الاستراتيجيات والإصلاحات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن المصري وجودة الحياة وتعزز من المشاركة المجتمعية في مسيرة التنمية.

وأشار البنا، إلى أنّ هذه الجهود دعمت قدرة الدولة في التغلب على التحديات والمتغيرات التي تواجهها في طريقها نحو تحقيق مستهدفاتها التنموية، وانعكس صدى هذه السياسات بشكل إيجابي على مكانة مصر في التقارير التي تصدر عن المؤسسات الدولية على مدار السنوات السابقة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وأشار إلى أنّ جهود الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهمت في تعافي ونمو الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لدعم الاقتصاد واستكمال عملية التنمية الشاملة المستدامة رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات.