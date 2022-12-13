العالم في 24 ساعة: ضربات للإرهاب بتونس والعراق والجزائر.. وبيرو إلى المجهول

شهدت عدد من الدول حول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية، أحداثا متنوعة سياسية وأمنية واقتصادية كان من أهمها، مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات في الاشتباكات بين الشرطة والمحتجين في بيرو، فيما أعلنت وزارة الصناعة السعودية، أن استغلال الرواسب المعدنية دون رخصة جريمة، عقوبتها السجن عامين.

البداية من بيرو التي تشهد مظاهرات واحتجاجات، على إثر عزل برلمان البلاد، الرئيس بيدرو كاستيليو، وأعلنت السلطات مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص وإصابة العشرات في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.

#WaykaEnLambayeque Ciudadanos, organizaciones sociales, sindicatos y sociedad civil organizada realizan tercera movilización por las principales calles de Chiclayo.

Martín López, corresponsal en Lambayeque.

Red regional #VocesComunitarias pic.twitter.com/sSvgwFArfR — Wayka (@WaykaPeru) December 12, 2022

وطالب المتظاهرون، بإجراء انتخابات جديدة، واستقالة الرئيسة دينا بولوارت وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو، كما ندد المحتجون بقمع الشرطة للمظاهرات.

وعقدت الحكومة برئاسة بيدرو أنجولو، اجتماعا طارئا على خلفية استمرار الاحتجاجات، وقال رئيس الوزراء البيروفي، إن الاستراتيجية للحفاظ على السلام الاجتماعي والإدارة تتمثل في إطلاق الحوار واحترام دولة القانون، مشيرا إلى أن الحكومة تواجه أزمة منذ لحظة التعيين.

مجموعة من الوزراء ستتوجه إلى منطقة الاحتجاجات

ودعا أنجولو، المواطنين المتظاهرين للحوار والالتزام بالقانون، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. ويواجه كاستيليو، اتهامات، بتشكيل منظمة إجرامية مسؤولة عن ممارسات فساد، للحصول على أموال.

بدورها، ستتوجه مجموعة من وزراء حكومة أنجولو، إلى منطقة الاحتجاجات في محاولة لإقامة الحوار مع المتظاهرين.

وفي فرنسا، حذرت «الأمانة العامة للدفاع»، من خطر احتمال توزيع طرود تحتوي على متفجرات ومحتويات خطيرة في البلاد، وقالت صحيفة «لوفيجارو» الفرنسية، نقلا عن تقرير للأمانة العامة، إن الطرود التي جرى استلامها في نهاية شهر نوفمبر الماضي من حكومة إسبانيا، ومن السفارة الأوكرانية لدى مدريد، بمثابة سبب للقلق.

وفي وقت سابق، تسلمت السفارة الأوكرانية لدى فرنسا، طردا به محتويات خطيرة، فيما أشارت «لوفيجارو»، إلى تلقي بعض شركات الأسلحة والهياكل الفضائية التابعة للاتحاد الأوروبي مثل هذه الطرود.

تدمير وكر بداخله 4 دواعش في العراق

وفي العراق، أعلنت خلية «الإعلام الأمني»، تدمير طائرات «إف 16» وكرا بداخله 4 عناصر من تنظيم «داعش» الإرهابي، في «قره تبه» بمنطقة نارين في «ديالي» شمال شرقي بغداد.

كما شكل العراق لجان مشتركة مع الكويت لدراسة آلية استغلال حقول النفط، أشار وزير النفط حيان عبد الغني، إلى سعى بلاده للوصول إلى اتفاق مع الكويت بشأن آلية استغلال حقول النفط المشتركة بين البلدين، مضيفا في تصريح لصحيفة «القبس» الكويتية أن هناك لجانا مشتركة لدراسة آلية استغلال حقول النفط في المناطق الحدودية.

وفي تونس، ألقت قوات الأمن القبض على 3 عناصر إرهابية في «العاصمة تونس» ومدينة بنزرت شمال البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

كشفت وزارة الدفاع الجزائرية، عن هوية إرهابيين، قضى عليهم عناصر الجيش، أمس الأول الأحد، بجبل في ولاية تيبازة الواقعة غرب «الجزائر العاصمة»، مشيرة في بيان، إلى مقتل شارف بن يحيى «شيخ عامر صفوان»، وحميداني عبد الصابر «عبدو» وحميداني علي «رمزي». وأشارت الدفاع الجزائرية، إلى إلقاء القبض على بشطال حمزة «أبو العوف البراء».

وفي سوريا، قصفت عناصر «جبهة النصرة» الإرهابية، منطقة خفض التصعيد في إدلب السورية، 3 مرات خلال الـ24 ساعة الماضية، وأشار «مركز المصالحة الروسي»، إلى تسجيل هجوم في محافظة حلب، وهجوم في إدلب، وثالث في اللاذقية.

وأشار نائب رئيس «المركز الروسي» أوليج يجوروف، في مؤتمر صحفي، إلى مقتل جنديين سوريين وإصابة آخر في محافظة إدلب.

«داعش» يتبنى مسؤولية الهجوم على فندق بـ«كابول»

وفي أفغانستان، تبنى «داعش» الإرهابي، المسؤولية عن هجوم استهدف فندقا في منطقة «شار ناو» وسط العاصمة «كابول» يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، بتفجير عبوتين ناسفتين مخبأتين في أكياس وإلقاء قنابل يدوية وأعيرة نارية، أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وأشارت السلطات الأفغانية، إلى إصابة أجنبيين في الهجوم، ومقتل 3 من المهاجمين، فيما قال مصدر حكومي لقناة «طلوع» الأفغانية، إن هناك 4 مهاجمين اشتركوا في الحادث وفجر أحدهم نفسه عند بوابة أمنية.

وفي ليبيا، بحث مستشار «الأمن القومي»، إبراهيم أبوشناف، خلا لقاء مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الوضع السياسي والأمني، بالإضافة إلى المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي المغرب، حذر رئيس الوزراء عزيز أخنوش، من الإجهاد المائي الذي تشهده بلاده في ظل الظروف المناخية الحالية، مضيفا، خلال جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس النواب: «آن الأوان لتغير النظرة والسلوك تجاه استخدامات الماء».

وحذر أخنوش، من أن الفترة «2018 و2022» من بين أشد الفترات جفافا على الإطلاق، مشيرا إلى بلوغ إجمالي الواردات 17 مليار متر مكعب، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

أقرت السلطات في المملكة العربية السعودية، الحبس لمدة عامين وغرامة تصل إلى مليون ريال، لمن يقوم باستغلال المعادن دون رخصة رسمية من الدولة، وفقا لما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

وقالت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، إن استغلال الرواسب المعدنية دون رخصة جريمة، عقوبتها السجن عامين وغرامة مليون ريال، مشيرة في بيان، عبر حسابها الرسم بموقع «تويتر»، إلى أن تطبيق العقوبة يستهدف الحد من ظاهرة الاستغلال العشوائي للرواسب المعدنية، والمحافظة على البيئة وضمان تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المعدنية.

وأضافت «الصناعة» السعودية، أن المعادن تتضمن: «الرمل العادي-مواد البحص-مواد الردميات والجرانيت- الخامات الصناعية-الذهب-الفضة-النحاس-الزنك-الرصاص-خام الحديد-الأحجار الكريمة وشبه الكريمة».