حبس المتهم بسرقة حجر ماس في الجمالية بأسلوب المغافلة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس المتهم بسرقة حجر ماس في الجمالية 4 أيام على ذمة التحقيقات، إذ قام المتهم بسرقته من داخل شركة محل عمله، وطالبت بالتحفظ على المضبوطات، وسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

كان بلاغ وصل إلى قسم شرطة الجمالية بقيام عامل بعرض حجر ألماس «مجهول المصدر» للبيع بأحد محال الصاغ، وبتقنين الإجراءات ضبط المتهم، وتبين أنّ مصدر الحجرمن داخل الشركة محل عمله قام بسرقته في أثناء تنظيف المكتب الخاص بمالك الشركة عن طريق أسلوب «المغافلة»، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة لمتهم

عن العقوبة المنتظرة للمتهم، قال المحامي أيمن محفوظ، إن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 منه كالتالي: «كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة».

وأضاف: «كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات».

وأشار «محفوظ»، في حديثه مع «الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات ينص على أنه يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».