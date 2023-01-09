شركات السياحة: نتوقع إقبالا كبيرا من المصريين على حجز برامج «عمرة رمضان»

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه بالرغم من عدم إعلان شركات السياحة الأسعار الرسمية لبرامج عمرة رمضان حتى الآن بسبب التغيرات المتتالية في أسعار الخدمات إلا أن شركات السياحة بدأت تلقى طلبات حجز برامج العمرة خلال شهر رمضان، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يشهد شهر الصوم إقبالا كبيرا من المصريين على السفر لأداء مناسك العمرة.

أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال رمضان

وأضاف لـ «الوطن»، أنه من الصعوبة حاليا تحديد أسعار برامج العمرة فئة الـ 5 نجوم خلال شهر رمضان المبارك نظرا للزيادة الكبيرة في أسعار الفنادق المخصصة لإقامة المعتمرين بمكة المكرمة والمدينة المنورة فضلا عن أسعار تذاكر الطيران، مشيرا إلى أن أسعار برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال شهر الصوم ستبدأ من 40 ألف جنيه، موضحا أن برامج العمرة المستوى الاقتصادي خلال هذا الشهر تصل مدتها لنحو 30 يوما.

أعداد المعتمرين منذ بداية موسم العمرة وحتى الآن جيدة

وأشار إلى أن نسب إقبال المواطنين المصريين على السفر للعمرة منذ بداية الموسم الجاري وحتى الآن جيدة، متوقعا أن تشهد الأشهر الثلاثة المقبلة وهي «رجب وشعبان ورمضان»، إقبالا متزايدا من المواطنين على السفر، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار لم تعلن حتى الآن الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهري شعبان ورمضان.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت الخطة التشغيلية لموسم العمرة خلال شهر رجب المقبل الذي سيبدأ يوم 23 يناير الجاري، كما حددت يوم 15 فبراير المقبل كآخر موعد لسفر المعتمرين خلال شهر رجب.

وتابع: «هناك إقبال كبير حاليا من المصريين على السفر للعمرة خلال إجازات منتصف العام الدراسي والتي ستكون خلال الفترة من يوم 27 يناير الجاري وحتى يوم 9 فبراير المقبل».