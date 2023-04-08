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انهيار والدة شيرين الطحان خلال عزاء ابنتها بمسجد المشير

كتب:

محمود الرفاعي
08:41 م | السبت 08 أبريل 2023
جانب من عزاء شيرين الطحان

جانب من عزاء شيرين الطحان

بدأ منذ قليل، عزاء الإعلامية والفنانة شيرين الطحان بمسجد المشير في التجمع الخامس، ومن المقرر أن يستمر حتى الحادية عشرة مساء.

وانهارت والدة الفنانة شيرين الطحان خلال تلقي عزاء ابنتها في مسجد المشير طنطاوي، ودخلت في نوبة من البكاء.

وفاة شيرين الطحان

وكانت الإعلامية شيرين الطحان، رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة بعد صراع طويل مع المرض، داخل أحد المستشفيات، وتم تشييع جثمانها ظهر يوم الجمعة من مسجد فاطمة الشربتلي بالتجمع الخامس، وشهدت الجنازة حالات من البكاء والانهيار من قبل والدتها وشقيقتها وأصدقائها المقربين.

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بقلم محمود الرفاعي