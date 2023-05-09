عاطل يستدرج سائق توك توك وينهي حياته لسرقته.. سر التوصيلة الأخيرة

كعادته كل يوم يخرج «إبراهيم حسن» صاحب الـ29 عامًا من عمره، للعمل على التوك التوك الخاص به في إحدى المناطق التابعة لدائرة شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، ليتقابل مع أحد الأشخاص، استوقفه بحجة توصيله إلى إحدى المناطق، وحال سيرهما، أشهر سلاحا ناريا «طبنجة» وهدده.

الشاب «إبراهيم» دافع عن قوت يومه، فأطلق عليه عيارا ناريا، فسقط المجني عليه من المركبة المشار إليها، واستولى عليها ولاذ بالفرار، وعند العثور على جثمان المجني عليه، جرى نقله إلى مشرحة بنها تحت تصرف النيابة العامة.

جثة سائق توك توك بجانب الطريق

تفاصيل الجريمة كشفتها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بعد بلاغ تلقاه مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية، السبت الماضي، بشأن العثور على جثة سائق توك توك، يدعى إبراهيم حسن العيسوي 29 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، متوفى إثر إصابته بطلق ناري بدائرة المركز، وتم تشكيل فريق بحث مُشكل من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، وتمكنت من ضبط المتهم، وأرشد عن مركبة التوك توك والطبنجة المستخدمة وبخزينتها 6 طلقات.

المتهم يمثل جريمته

خضع المتهم لمعاينة تصويرية بالصوت والصورة، ومثَّل الجريمة أمام فريق النيابة، لتوضيح كيفية ارتكابها في ثبات وهدوء تام، وقررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم 15 يومًا، فيما أمرت بعرضه على مصلحة الطب الشرعي، لإجراء تحليل مخدرات لبيان تعاطيه من عدمه، فيما أمرت النيابة باستدعاء شقيق المجني عليه لسماع أقواله بشان الخلافات التي أدت إلى ارتكاب الجريمة.

المتهم غدر به ويتم أولاده التوأم

«الوطن» تواصلت مع والدة المجني عليه، لكشف ملابسات الواقعة، حيث روت: «ابني متزوج وعنده بنتين توأم، عمرهم سنة، كان بيكافح بشرف وشغال على توكتوك لسه مشتريه في ديسمبر الماضي بالتقسيط، المتهم تصادف معه يروح مشوار إلى بلقس، وضربه بالنار، وسرق منه التوكتوك، المتهم غدر به ولم يكن بينهما خلاف على مبلغ مالي مقابل التوصيلة، وكان كل هدف المتهم يسرق التوك توك».

وأضافت: «ابني كان محبوب بين أهالي المنطقة، وكان هو العائل الوحيد لنا، يوم الواقعة كان قلبه حاسس إنه هتجرى له حاجة، قال إدعيلي يا أمي، وبنطالب بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم والقصاص العادل منه».