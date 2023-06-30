إصابة 9 أشخاص في حادثي سير ببني سويف

أصيب 9 أشخاص بإصابات متنوعة في حادثي تصادم ببني سويف، الحادث الأول إثر اصطدام سيارة ربع نقل بتوك توك على طريق العلالمة، ما أدى إلى إصابة 6 مواطنين، والثاني بطريق قرية بهبشين، نتيجة اصطدام دراجتين ناريتين ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين بسيارات الإسعاف الى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 6 أشخاص في حادث

في الحادث الأول تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة نقل بتوك توك، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن الحادث جاء نتيجة تصادم سيارة ربع نقل بتوك توك الحادث أسفر عن إصابة ياسر سيد محمد رفاعي، 47 سنة، وعلي حمودة، مصاب باشتباه نزيف داخلي بالمخ وكسور بالأطراف، وتغريد أبو زيد أحمد، 11 سنة، طالبة، مصابة بكسر مضاعف بالساق الأيسر والفك السفلي، وثناء سامح حسن، 20 سنة، مصابة باشتباه كسر بالذراع الأيمن، وهويدا سليمان محمد، 53 سنة، مصابة كسر بالساق والذراع الأيمن، ومحمود عزت عبد الوهاب، 27 سنة، قرية العلالمة، مصاب اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات، ونورا حسين سيد، 22 سنة، مصابة كدمات متفرقة بالجسم.

إصابة 3 في حادث تصادم دراجتين ناريتين

وفي الحادث الثاني، أصيب 3 أشخاص على طريق قرية بهبشين بمركز ناصر، إثر تصادم دراجتين ناريتين، وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد سعيد إبراهيم، 22 سنة، بهبشين، مصاب كسر بالساق اليمنى، وأحمد سعيد إبراهيم 20 سنة، مصاب كسر بالساق الأيسر، ومحمد جمال عبد العال، 23 سنة، مصاب بكسر بالساق اليسرى.