الأكشن يسيطر على البرومو الرسمي لفيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان

طرح منذ قليل البرومو الدعائي لفيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان ونيللي كريم، وذلك تمهيدا لعرضه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

أحداث فيلم «ع الزيرو» لمحمد رمضان

وظهر خلال البرومو العديد من المشاهد المعتمدة على الأكشن والحركة، فظهرت مجموعة تحاول ضرب محمد رمضان وسرقة شنطة منه إلا أنه يحاول الهرب منهم ويضربهم ويقوم بالجري من فوق كوبري، كما شهد البرومو تدمير إحدى السيارات.

كما ظهر رمضان خلال البرومو بعلاقة جيدة مع ابنه الصغير ويعتني به ويناوله الطعام، كما ظهر خلال برومو الفيلم مجموعة من الفنانين مثل جومانا مراد، ونيللي كريم، محمد لطفي وغيرهم.

أبطال فيلم ع الزيرو لمحمد رمضان

يذكر أن فيلم «ع الزيرو» تدور أحداثه حول حمزة الملقب بدراجون، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، ويشارك في الفيلم كل من محمد رمضان، منذر مهران، نيللي كريم، شريف دسوقي، شريف سلامة، جومانا مراد، خالد الصاوي، خالد أنور، إسلام إبراهيم.