كليات لا تخضع للتوزيع الجغرافي.. بينها الهندسة والتخطيط

أعلن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي.

كليات لا تخضع للتوزيع الجغرافي

ـ كليات الهندسة الإلكترونية جامعة المنوفية

ـ هندسة البترول جامعة السويس

ـ هندسة الطاقة بأسوان، مناظرة لباقي كليات الهندسة بالجامعات المصرية الأخرى للطلاب المستجدين فقط، والمرشحين للفرقة الإعدادية، ويتم التحويل منها إلى باقي كليات الهندسة الأخرى والعكس وفقا لقواعد التحويل المناظر لتقليل الاغتراب.

ـ التخطيط العمراني جامعة القاهرة تقع ضمن الكليات التي لا تخضع للتوزيع الجغرافي وفق التقرير الصادرعن المجلس، لأنها كلية فريدة يتم القبول بها خارج قواعد التوزيع الجغرافي، ويتم التحويل منها إلى باقي الكليات الأخرى بالجامعات الحكومية أو العكس وفقاً لقواعد التحويل المناظر.

اختبارات القدرات

وكشف السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن أعمال التسجيل لاختبارات القدرات 2023 للكليات تخضع لشروط للالتحاق بها ومنها اجتياز عدد من الامتحانات تمر بصورة إيجابية دون رصد أي مشكلات حتى الآن، وأن غرفة العمليات المركزية لم ترصد أي مشكلات حتى الآن.