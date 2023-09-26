«الأوقاف» تستحدث عشرات الأنشطة الدعوية والقرآنية خلال 9 سنوات

اهتمت وزارة الأوقاف خلال الـ9 سنوات الماضية بالنشء والطفل، إذ جرى استحداث العديد من الأنشطة الدعوية والقرآنية، والتي لاقت إقبالا كبيرا من قبل المواطنين باختلاف فئاتهم الاجتماعية.

أنشطة وزارة الأوقاف

ومن تلك الأنشطة الخاصة بوزارة الأوقاف، فهي كالتالي:

أولاً: الأنشطة الدعوية المستحدثة:

1. إطلاق البرنامج التثقيفي للطفل بمشاركة أكثر من 23 ألف مسجد بمحافظات الجمهورية.

2. إطلاق الدروس المنهجية للأئمة بمشاركة 1000 مسجد.

3. افتتاح 13 مركزًا لإعداد الخطباء بالمديريات الإقليمية.

4. إطلاق برنامج المنبر الثابت بالتعاون بين الأوقاف والأزهر الشريف بمشاركة 1004 مساجد.

5. عقد 811 أسبوعًا ثقافيًّا بالمساجد الكبرى.

6. إطلاق مجالس الإقراء بالمساجد في أربعة علوم، وهي: التفسير وعلوم القرآن، والحديث وعلومه، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمشاركة 71 مسجدًا تعقد بها مجالس الإقراء.

7. إطلاق ندوات الإفتاء والتثقيف الفقهي بالمساجد 48 ندوة أسبوعيًّا.

8. إطلاق الدروس المنهجية للواعظات بمشاركة 89 مسجدًا.

9. إطلاق مجلس الفقه بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة لكبار علماء الفقه.

10. إطلاق مجلس الحديث بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة لكبار علماء الحديث.

11. إطلاق 20 مسابقة تثقيفية بالتعاون مع إذاعة القرآن الكريم نبي الهدى صلى الله عليه وسلم - فرائض الإسلام - كتاب وقضية - حج مبرور 1443هــ - أصحاب النبي - أحسن القصص - العقيدة الصافية - شهر القرآن - أعلام الحضارة العربية - نساء مؤمنات - عظماء صنعوا التاريخ - أماكن لها تاريخ - أنبياء الله - لغة القرآن - رمضان شهر القرآن - الروضة النبوية - حج مبرور 1444هـ - مكارم الأخلاق - الأسماء الحسنى - النبي الهادي، شارك فيها أكثر من 100 ألف متسابق.

ثانياً: الأنشطة القرآنية المستحدثة:

1. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية برواية ورش.

2. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية برواية حفص.

3. إطلاق مقرأة كبار القراء من أعلام دولة التلاوة المصرية الختمة المجودة.

4. إطلاق مقرأة الأئمة القراء.

5. إطلاق 2676 مقرأة للأئمة.

6. افتتاح 14 مركز تلاوة القرآن الكريم للرجال والسيدات.

7. إطلاق 2537 مقرأة للجمهور.

8. إطلاق 18 مجلسًا للإقراء على كبار القراء.

9. إطلاق 5 مقارئ للسيدات.

10. إطلاق 35 مقرأة نموذجية للواعظات المتقنات.

11. إطلاق 25 مقرأة قرآنية نموذجية للأئمة.

12. إطلاق 70 حلقة ضمن برنامج التحفيظ عن بعد.