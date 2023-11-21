«رياضة السويس» تنظم ورشة «علمني حرفة» في مركز شباب كبريت المفارق

عقدت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، ورشة عمل ودورة تدريبية حرفية بعنوان «علمني حرفة» بمركز شباب كبريت المفارق، في محافظة السويس.

المشروعات الصغيرة.. وتعليم «فن الريزن»

وأجرت التدريب سارة سمير مدرب فن الريزن، وهو فن دمج مادة كيميائية سائلة تُدعى راتنجات الإيبوكسي مع أصباغ ملونة، ومجموعة أخرى من الإضافات الفنية والإبداعية لتشكيل عمل فني بأنماط مختلفة واستخدامات عديدة، حيث بدأت بتعريف الفتيات على فن الريزن وما هي المتطلبات لعمل منتجات من الريزن، موضحة إنه يحتاج إلى دقة وتركيز.

ريادة الأعمال وتدريب الحرف

من جانبه، قال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في السويس، أن وزارة الشباب والرياضة تواصل من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب - الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، إدارة الشباب تنفيذ دورة تدريبية حرفية (فن الريزن) للشباب والفتيات تحت شعار «علمنى حرفة»، التي يتم تنفيذها خلال الفترة من 21 حتى 25 نوفمبر الجاري بمركز شباب كبريت المفارق.

تأهيل الشباب للحرف والمشروعات الصغيرة

وتابع الشيمي، أن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة علي دعم الحرف اليدوية والتراثية، لتأهيل الشباب والفتيات وتدريبهم ونشر ثقافة العمل الحر لديهم، بالإضافة إلى تنميه مهارات التسويق للمنتجات من خلال إقامة مشروعات صغيرة لإيجاد فرص عمل حقيقية تساعد في تحمل الأعباء الاقتصادية الصعبة وخدمة المجتمع.