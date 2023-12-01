«الرعاية الصحية» تعقد اختبارات فنية ومقابلات شخصية لضم كوادر جديدة

عقدت وحدة الدعم المعنوي بهيئة الرعاية الصحية، اختبارات فنية ومقابلات شخصية، لضم كوادر جديدة للوحدة، في جميع منشآت الهيئة وفروعها المُختلفة بالمحافظات.

اختيار عناصر وحدة الدعم المعنوي بمنشآت الهيئة

وقد ضمت لجان المقابلات لاختيار عناصر وحدة الدعم المعنوي بمنشآت الهيئة، كلا من: محمد توفيق، مدير وحدة الدعم المعنوي برئاسة الهيئة، وإبراهيم الحصري، نائب مدير وحدة الدعم المعنوي، للتواصل برئاسة الهيئة، والدكتورمنار شلبي، مدير وحدة الدعم المعنوي بفرع الإسماعيلية، والدكتورة إيمان السنوسي، مدير وحدة الدعم المعنوي ببورسعيد، والدكتورة ماريانا هاني، مدير وحدة الدعم المعنوي بالأقصر، ونرمين عيد، عضو وحدة الدعم المعنوي برئاسة الهيئة.

يأتي ذلك في إطار تعزيز قدرات الوحدة لتنفيذ مهامها بأعلى فعالية.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أن محاور عمل وحدة الدعم المعنوي بالهيئة، ترتكز على تحقيق أعلى درجات رضاء العاملين، من خلال توفير الخدمات والسبل كافة التي تسهم في تحقيق أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين، بما يسهم في الوصول لأعلى مستويات الجودة في أداء خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

تبني استراتيجية للتواصل مع العاملين

وأشارت الهيئة، إلى أن عمل الوحدة يرتكز على عدة محاور، يأتي في مقدمتها، تبني استراتيجية للتواصل مع العاملين، والتعرف على مقترحاتهم لتطوير بيئة العمل، وكذلك الرصد والتوجيه الاستباقي للتحديات، والمعوقات التي قد تواجه مقدمي الخدمة، وكذلك الاستقبال والتفاعل السريع مع شكاوى العاملين، من خلال عدة أدوات كالاستبيانات الدورية لقياس الرأي حول مدى رضاء العاملين عن بيئة العمل، وأنظمة العمل، وخدمات التغذية والسكن والإقامة، ورفع تقارير دورية بها، ما يسهم في رسم السياسات وإعداد الخطط اللازمة، نحو الوصول إلى أعلى معدلات الرضاء الوظيفي عند العاملين.