مركز شباب سليم الحي بالسويس ينظم ندوة عن «المشروع القومي للتوعية بالإنجازات»

نظّمت الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، الإدارة المركزية لتنمية الشباب، بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع إدارة الشباب، بمديرية الشباب والرياضة، في محافظة السويس، ندوة عن «المشروع القومي للتوعية بالإنجازات الدولية تحت شعار الحزام والطريق وانضمام مصر إلى مجموعة البريكس»، لأعضاء النادي الثقافي، ضمن الخطة الشهرية للنادي الثقافي عن شهر نوفمبر 2023م، بمركز شباب سليم الحي التابع لإدارة شباب الأربعين.

النظام النقدي والغطاء الذهبي

تناولت المحاضرة الحديث، عن الاقتصاد المصري وأسعار الدولار، والعلاقة بين النظام النقدي والغطاء الذهبي الذي يترتب عليه صك العملات، كما تناولت أن الدول المشاركة في مجموعة البريكس Brics هي، (البرازيل - روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا)، كذلك الحديث عن مدى قوة المجموعة، وتعمل البريكس على تشجيع التعاون التجاري بين دول المجموعة.

وقال عادل الشيمي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة السويس في تصريح لـ«الوطن»، إن النادي الثقافي يشمل أنشطة عديدة، يقدمها للشباب، تشمل ندوات توعية دينية، ومسابقات ثقافية، وورش عمل تدريبية عن كتابة الشعر والقصة القصيرة، والرواية، والتأليف المسرحي، والخط العربي.