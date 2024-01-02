متحف السويس القومي ينظم احتفالية بالعام الجديد الخميس المقبل

أعلن متحف السويس القومي، تنظيم احتفالية خاصة بأعياد رأس السنة الميلادية، وذلك بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية بالسويس، بعد غد الخميس، موضحا أن الاحتفالية تشمل تقديم فقرات متنوعة بين فنية وغنائية وألعاب ترفيهية، لافتا إلى أنها ستقام بقاعة ندوات متحف السويس القومي وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى 2.30 مساء.

احتفالات المتاحف المصرية بالعام الميلادي الجديد

وأضاف متحف السويس القومي، أن دخول الاحتفالية سيكون بالمجان، موضحا أنها تأتي في إطار احتفالات المتاحف المصرية بالعام الجديد وأعياد الميلاد المجيدة، موضحا أن مواعيد عمل المتحف حاليا من 9 صباحا حتى 3 عصرا، وآخر موعد لحجز تذاكر دخول المتحف 2.30 ظهرا.

أسعار تذاكر دخول المتحف

وأشار إلى أن أسعار تذاكر دخول المتحف بالنسبة للزوار الأجانب 180 جنيها، والطالب الأجنبي 90 جنيها، والمصريين والعرب 20 جنيها، فيما يبلغ سعر تذكرة دخول المتحف للطلاب المصريين والعرب 10 جنيهات.