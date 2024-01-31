أستاذ بالأزهر: تأخير الصلاة عن موعدها إثم إلا في حالات الضرورة (فيديو)

قال الدكتور هاني تمام، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، إن هناك أمورا يمكن فيها تأخير الصلاة، وذلك من رحمة الله على عباده، لافتا إلى أنه يمكن تأخير الصلاة قبل أذان الفرض الذي يليه.

الصلاة مقدمة على كل الأمور

وأوضح أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية مروة شتلة، ببرنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأربعاء: «يمكن أداء صلاة الظهر في الفترة من الساعة 12 إلى قبل أذان العصر، لكن يكون عندك سبب يخليك تأخر الصلاة، فالأهم الصلاة مقدمة على كل الأمور».

تأخير الصلاة عن مواعيدها يُعتبر إثما

وأضاف: «تأخير الصلاة عن مواعيدها يُعتبر إثما، فبالتالي لازم نربي أنفسنا وأولادنا على تقديم أمور الدين على أمور الدنيا، إلا في ضرورة وتأخير الصلاة من أجل العمل أو المذاكرة ليس ضرورة».