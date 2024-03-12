نوة الحسوم تودع الإسكندرية بأمطار تستمر يومين.. اعرف الموعد 

كشفت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، عودة الأمطار لمدة يومين مرة أخرى بعد اعتدال الطقس لفترة طويلة، وذلك في وداع نوة الحسوم على المدينة الساحلية في الوقت الراهن، قبل بدء نوة الشمس الصغرى.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، تفاصيل يومي أمطار نوة الحسوم على مدينة الإسكندرية من حيث موعدهما ومدى تأثيرهما وحالة الطقس خلالهما، بحسب التقرير الرسمي الصادر عن غرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

موعد أمطار نوة الحسوم على الإسكندرية

وتضرب نوة الحسوم، مدينة الإسكندرية لمدة يومين هما السبت والأحد المقبلين 16 و17 مارس، وتنتهي معهما أجواء تلك النوة، ويبدأ بعدهما بيوم نوة جديدة تسمى نوة الشمس الصغرى.

وتشهد الإسكندرية خلال اليومين المذكورين، أجواء نوة الحسوم بنسبة أمطار قدرها 30% ما بين خفيفة ومتوسطة.

تأثير نوة الحسوم على الإسكندرية

وحذرت غرفة عمليات الإسكندرية، سكان المدينة الساحلية من انخفاض درجات الحرارة في ذلك التوقيت، وهو ما يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة وعدم الانخداع بدفء الطقس خلال الأيام الجارية.