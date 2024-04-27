«لو اتعملك محضر ضرب كيدي».. كيف تثبت براءتك بالقانون؟

تمتلئ محاكم الجنح بقضايا الضرب والتعدي، كونهما أول وسيلة يلجأ إليها كلٌ من طرفي المشكلة أثناء المشاجرة ونشرح لكم في السطور المقبلة من خلال خبير قانوني كيفية التصرف حال تحرير محضر كيدي ضد شخص لاتهامه بالضرب.

قال أيمن محفوط المحامي بالنقض، إن دليل البراءة في المحاضر الكيدية الخاصة بالضرب يستند إلى ركنين أساسيين وهما محضر الشرطة والتقرير الطبي كونهما أساس لجنحة الضرب.

مراجعة التقرير الطبي والمحضر

وأضاف «محفوظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يجب أن ينظر للتقرير الطبي إذ يمكن أن يتحول التقرير من دليل إدانة إلى دليل براءة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض في أحدث أحكامها أوضحت أن التقرير الطبي ما هو إلا دليل على حدوث الإصابة وليس دليلاً على شخص محدثها.

وأوضح أن الطبيب محرر التقرير يثبت الإصابات سواء كانت جرحا قطعيا أو كدمات ويمكن لمحام المتهم أن يثبت التناقض بين الدليل القولي «محضر الشرطة» والدليل الفني «التقرير الطبي»، ويكون ذلك بأن يثبت الشاكي في محضر الشرطة بوجود تضارب بين التقرير الطبي والمحضر.

واستكمل، فيمكن أن يدعي الشاكي أن الاعتداء عليه كان بسكين وأحدثت جرحا قطعيا في اليد ويخرج التقرير الطبي أن هناك إصابات في اليد فعلاً ولكنها ليست جروح إنما هي مجرد كدمات في الذراع مما يجعل التقرير الطبي في هذه الحالة دليل براءة.

بيانات ضرورية في التقرير الطبي

وأردف، أن هناك بعض البيانات المهمة يجب استيفاؤها في التقرير الطبي، وهي توقيع الطبيب، ويجب أن يكون الطبيب بدرجة مساعد أخصائي وتاريخ الإصابة وتاريخ التقرير الطبي، وبحسب المحامي، فعدم وجود أي من البيانات السابقة يضع التقرير في دائرة البطلان.