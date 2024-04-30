بدء صرف معاشات مايو لـ11 مليون مستفيد بزيادة 15% غدا

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية غدًا، صرف المعاشات للمسحتقين ويبلغ عددهم 11 مليون مواطن، بالزيادة المقررة التي تبلغ قيمتها 15%.

صرف الدفعة الثالثة لأصحاب المعاشات

وتعتبر معاشات شهر مايو هي الدفعة الثالثة لصرف المعاشات بالزيادة التي وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بتبكير موعد صرفها لتكون في شهر مارس الماضي 2024.

زيادة 15%

ووفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف الزيادة الخاصة بأصحاب المعاشات الذين يبلغ عددهم 11 مليون مواطن في يوليو من كل عام بزيادة قدرها 15% كحد أقصى وفقًا للقانون.

ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتبكير موعد الصرف ليكون في مارس بالزيادة المُقررة، وبذلك تكون تلك هي أكبر حزمة اجتماعية وجّه بها.