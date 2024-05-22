«فيزيتا وروبابيكيا».. كلمات مصرية دارجة أصلها إيطالي

الكثير من الكلمات الدارجة، التي يستخدمها المصريون، أصلها ليس بمصري، وتم تحريفها لكي تتلاءم مع لغة المصريين، واستوحت اللهجة المصرية، بعض الكلمات من اللغة الإيطالية، ورغم استخدام هذه الكلمات في حياتنا اليومية، يجهل الكثير عن أصلها، ما أبرز الكلمات الإيطالية الدارجة باللهجة المصرية.

كلمات مصرية دارجة بالإيطالية

ربما يتفاجأ الكثير من الأشخاص، عن وجود كلمات إيطالية، ضمن اللهجة المصرية، وتواصل «الوطن» مع محمد إيهاب، معلم وخبير اللغة الإيطالية، وأكد صحة هذا الأمر، لكنه كشف عن وجود اختلاف في المعنى في بعض الكلمات بجانب التحريف، ويعد أبرزها:

استابينا

كلمة من الكلمات الدارجة في اللهجة المصرية، وتعني اتفقنا لكنها لا تحمل نفس المعنى بالإيطالي، كلمة «Sta bene» تعني أنا كويس.

إسطمبة

تستخدم هذه الكلمة بشكل أكبر بين عمال الحرف أو الصنايعية، وتعني بالمصرية نفس الشكل، بيما تعني كلمة «stampa» بالإيطالي طباعة أو نسخ.

باللو

«ballo» تعني بالإيطالي رقص، وهي من الكلمات الداجة في مصر، لكن ربما يكون قل استخدامها بين العامة، وهي كلمة تعبر عن الإزعاج بالمصري.

روبابيكيا

تعد من أكثر الكلمات الدارجة في مصر، ولا تزال تستخدم حتى الآن، وهي تعني الأشياء القديمة، وتحمل نفس المعنى بالإيطالي، لكنها من ضمن الكلمات التي تم تحريفها، فالنطق الأصلي لها «Roba Vecchia»، تم استبدال حرف الـ«ف» بحرف الـ«ب».

ميكانيكي

أصل الكلمة «Meccanico»، وتعد من أكثر الكلمات استخداماً بين المصريين، وهي تحمل نفس المعنى في اللهجتين، المصرية والإيطالية.

فيزيتا

تعني هذه الكلمة في اللغة المصرية، سعر الكشف لدى الأطباء، لكن الكلمة الإيطالية «Vezeeta» تعني الزيارة.