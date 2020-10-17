"الكمامة سيدة المشهد" بأول يوم دراسة: قلق و"تلاميذ روحت" وأهالي "على الباب"

عام دارسي جديد ينطلق اليوم وسط إجراءات احترازية عدة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حالة من الترقب والقلق سادت البيوت ليلة بدء الدراسة، انعكست في الإقبال المتوسط نسبيًا من قبل الطلاب في صباح اليوم الأول للعام الجديد والذي تضمن مشاهد عدة بعضها طريف والآخر يعكس حالة تخبط من الأهالي وسط الظروف الراهنة الجديدة.

تجمعات أمام مدرسة بالدقي بدون كمامة أو تباعد

سيطر مشهد الأحضان بلا كمامات طبية، على تجمع أولياء أمور إحدى مدارس منطقة الدقي بمحافظة الجيزة، حيث تجمهر العشرات من الأهالي أمام المدرسة دون اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، بعد دخول أبنائهم.

وظهر من بين التجمع فردين أو أكثر قليلًا يرتدون الكمامات الواقية، إلا أن الجميع ملتصق ببعض دون مراعاة لأي تباعد اجتماعي.

"مية وكلور" في استقبال طلاب بولاق الدكرور

في عدد من مدارس منطقة بولاق الدكرور كانت الاستعدادت مكثفة لتجهيز الفصول لاستقبال الطلاب بداية من الغد، حيث شهدت مدرسة محمد فاروق وهدان الإعدادية تواجد عدد كبير أيضًا من أولياء الأمور للتعرف علي الخطة التي وضعتها إدارة المدرسة من أجل تنظيم سير الدراسة، وعلى الجانب الآخر كان عمال النظافة يعملون بتنظيف البوابات بالماء والكلور تمهيدًا لاستقبال الطلاب غدًا الأحد في أول أيام الدراسة بها.

وزير التعليم العالي يعنف أمن جامعة عين شمس لدخول طلاب بدون كمامة

عنف الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث، الأمن الإداري بجامعة عين شمس، لسماحهم بدخول بعض الطلاب دون ارتداء كمامات داخل الحرم الجامعي، مشددًا على عدم السماح لأي شخص بالدخول للجامعة دون ارتداء كمامات، موجهًا بإحالة أي طالب إلى الأمن الإداري في حال مخالفته لتعليمات وإجراءات الوقاية الصحية.

نائب وزير التعليم يداعب معلم بمدرسة ابتدائية في الدقي

تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، قام أحد معلمي مدرسة المدينة الجامعية النموذجية الابتدائية، التابعة لإدارة الدقي، بتعقيم وتطهير نائب الوزير الدكتور رضا حجازي، قبل دخوله للمدرسة لتفقدها، كما طهر نائب الوزير يديه بالكحول المتوفر علي مدخل بوابة المدرسة، مع قياس درجة حرارة نائب من خلال مسدس قياس درجة الحرارة والتي تبين درجة حرارة نائب الوزير 35.8 درجة.

وداعب نائب الوزير، أحد المعلمين خلال جولته بالمدرسة للتأكّد من جاهزية دورات المياه، قائلا إنَّه لن يمشي حتى يأتي الصابون،"أنا عايز كل طالب يغسل ايده في المدرسة".

غلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية في أول يوم دراسة بالجيزة

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة لإغلاق سناتر الدروس الخصوصية بالتزامن مع بدء أول أيام العام الدراسي الجديد، ونسقت أحياء الطالبية والعمرانية وشمال وجنوب الجيزة والهرم مع شرطة المرافق والإدارات التعليمية التابعة بغلق وتشميع 7 سناتر للدروس الخصوصية، وتمّ اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الأحياء.

"بيطري بنها" تستقبل الطلاب الجدد بـ"الشيكولاتة" والأغاني

استقبلت كلية الطب البيطري بجامعة بنها، الطلاب الجدد بـ"الشيكولاتة" وتشغيل الأغاني الوطنية، وسط تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، من حيث وجود بوابات للتعقيم بمدخل الكلية والالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات والمعقمات.

وكان في استقبال الطلاب الدكتور محمد محمدي غانم عميد الكلية والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب ووليد الوكيل رئيس جهاز رعاية الشباب وعدد من الأساتذة ورؤساء الأقسام بالكلية.

انتعاش البيع بالأسواق مع عودة الدراسة

شهدت الأسواق المجاورة لبعض المدارس، حالة انتعاش في حركة البيع والشراء مع أول أيام الدراسة، وبدت مشاعر الفرحة على ملامح وجه "علي" صاحب أحد محلات الفاكهة بسوق قريب من ميدان لاظوغلي بوسط البلد، لانتعاش حركة البيع قليلًا عن الأوقات السابقة، وهو ما استعد له بفتح أبواب محله مبكرًا لاستقبال الأمهات العائدات من مشوار المدرسة، وبحسب روايته لـ"الوطن": "كنا متوقعين الأمهات تيجي تشتري حاجة البيت بعد ما يوصلوا ولادهم للمدارس"، لافتًا إلى أنَّ موسم الدراسة دائمًا ما يأتي عليهم بالخير حيث تنشط حركة البيع عن أوقات الإجازة بخاصة في ساعات الصباح الأولى مع عودة الأمهات بعد توصيل أبنائهنّ إلى المدارس.

لف وارجع تاني.. طلاب يعودون إلى البيوت في أول يوم دراسة

بعد إجازة طويلة عادت الدراسة مجددًا، لكن العام الجديد بدأ هذه المرة مرتبكًا ومختلفًا في نظامه، لكن حال التلاميذ لم يتغير، إذ دائما تشهد البدايات 3 نماذج: الفرحون بدخول المدرسة لأول مرة، والمبتهجون لرؤية أصدقائهم مرة أخرى، والغاضبون وأكثرهم كارهي الاستيقاظ المبكر، إلا أنه سرعان ما تبدل حال النماذج الثلاثة، فور الوصول إلى أبواب مدرستهم بالسيدة زينب، إذ كان في انتظارهم مفاجأة عكست انفعالتهم إلى النقيض تماما.

هدوء تام مع دقات السابعة والنصف صباحًا في محيط مدرستي السلام ونجم الدين الابتدائية المتجاورتين، بإدارة السيدة زينب التعليمية، يكسر سكون المشهد صوت خرطوم المياه الذي يستخدمه حارس المدرسة الأولى، لتنظيف المكان استعدادًا لاستقبال الطلاب بداية من الغد لبدء العام الدراسي الجديد: "الدراسة عندنا في الجدول هتبدأ بكرة مش عارف ليه الأهالي متلخبطة"، يقول حارس المدرسة "م.ع." في لـ"الوطن".

مدرسة "القديس يوسف" بمصر الجديدة تبدأ العام الدراسي بأغاني عمرو دياب

أمام حركة بطيئة للسيارات، تزاحمت الحافلات الطلابية في شارع نزيه خليفه بمصر الجديدة، بينما ارتفعت صيحات البهجة للتلاميذ بعودتهم للدراسة من داخل مدرسة القديس يوسف للراهبات قلب يسوع المصريات.

على أبواب المدرسة، وقفت إحدى الراهبات مرتدية حمامة زرقاء اللون تتناسب مع زيها المعروف، تستقبل الطلاب بابتسامة ظاهرة على عينيها، محاولة أن تنظم صفوف التلاميذ للدخول إلى فصولهم، وبجوارها عاملين أحدهم لقياس درجة الحرارة، وآخر لتعقيم أيديهم والتأكيد على أهمية ارتداء الكمامات.

ومع تلك الاستعدادات المكثفة أمام المدرسة، تظهر صيحات الطلاب من الداخل الممزوجة والأغاني لاستقبالهم، بين أغنية "أماكن السهر" لعمرو دياب وعدد من الأغاني الأجنبية، التي تفاعل معها التلاميذ بطريقة مبهجة واضحة.

على طريقة "خالتي فرنسا".. صراع التختة الأولى عن بُعد بسبب كورونا

على غير العادة، لم يستطع الأهالي دخول المدارس مع أبنائهم في أول يوم دراسي، واختفت خناقات كل عام على "التختة الأولى"، تلك العادة التي قضى عليها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في عامه الاستثنائي، وسط إجراءات احترازية مشددة خوفًا من تفشي العدوى، خصوصًا بعد التحذير من احتمالية حدوث موجة ثانية من الفيروس.

على طريقة عبلة كامل في فيلم "خالتي فرنسا"، تجمع الأهالي خارج أسوار إحدى مدارس منطقة الدقي بالجيزة، ينادوا على أبنائهم الواقفين بطرقات الفصول، ويوجهونهم ويلقوا عليهم تعليمات للحصول على موقع متميز داخل الفصول ونصائح عامة.