«بحوث البردويل» تنظم ندوة عن السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي

تحت رعاية وزير الزراعة السيد القصير، وإشراف الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية نظم قسم البحوث ببحيرة البردويل بالتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية ندوة عن السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي تحت شعار «مبادرات تصنع المستقبل»، وذلك ضمن مشروع تعزيز التنمية المستدامة بشمال سيناء.

افتتح الندوة المهندس سامي الهواري، مدير منطقة الثروة السمكية بشمال سيناء يرافقه المهندس شكري سلمان مدير عام بحيره البردويل.

تم خلال الندوه مناقشة عدة موضوعات حول طرق رفع المخزون السمكي ورفع وعي الصيادين وكيفية المحافظة على السلامة البحرية والتعريف بأدوات السلامة البحرية وضرورة تواجدها على مراكب الصيد ببحيرة البردويل. كما تم خلال اللقاء تبادل الخبرات بين الزملاء.

وصرح الهواري أن الهدف من عقد الندوة هو توعية الحضور بأهمية السلامة البحرية مما يساعد على خلق جيل من الصيادين القادرين على تنمية الوعي لدى غيرهم من الصيادين مما يساعد على وجود مشاركة اجتماعية بين الصيادين والمسؤولين لإدارة بحيرة البردويل للارتقاء بقطاع الصيد ببحيرة البردويل.

ومن جهته أكد المهندس شكري سلمان، مدير بحيرة البردويل، على ملامح التطوير التي تحدث في بحيرة البردويل ودور منطقه الثروة السمكية في النهوض بقطاع الصيادين.

وأشار الدكتور سليمان عياش، المدرس بقسم الإرشاد الزراعي بجامعة العريش، إلى أهمية البحث العلمي والإرشاد الزراعي في دعم قطاع الصيد، كما ألقى المهندس أحمد فيصل من قسم البحوث بإدارة البردويل ندوة عن برنامج السلامة البحرية والمحافظة على المخزون السمكي، وناقش الحضور أهم المشكلات التي تواجههم وتم التركيز على الطرق المثلى لحلها.