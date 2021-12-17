الانتهاء من إصلاح انفجار خط مياه في دار السلام بالقاهرة (صور)

أكد اللواء أيمن السعيد، رئيس حي دار السلام بالقاهرة، الانتهاء من أعمال إصلاح خط مياه شرب، حيث شهد الحي انفجار خط مياه 400 مللي بشارع الفيوم، وفور ورود البلاغ تم التحرك من قبل الحي وشركة مياه الشرب بالقاهرة، للتعامل مع الأزمة مع وجود متابعة من المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وتوجيهات اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، بضرورة استعادة المظهر الحضاري لشوارع العاصمة والتعامل الفوري مع أي أزمات طارئة.

انفجار خط مياه في السلام

وكان خط المياه انفجر فجر اليوم، وتم التعامل مع الموقف على الفور واستدعاء سيارات لشفط المياه المتراكمة وإعادة الشارع إلى أصله.

وأكد رئيس حي دار السلام خلال جولته، على متابعته أعمال الإصلاح على أرض الواقع، وإنهاء ما ترتب على ذلك وإعادة الأمور إلى أصلها.

قطع مياه الشرب عن 14 منطقة

من ناحية أخرى، أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع مياه الشرب اعتبارا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي السبت، عن 14 منطقة نظراً لقيام الشركة بتنفيذ أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم بجوار سور مترو أنفاق محطة شبرا الخيمة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن بعض المناطق التابعة لمنطقة بهتيم.

وشملت خريطة انقطاع المياه مناطق الوحدة العربية وميدان الحرية وعزبة رستم وعزبة الجبلاوي وعزبة سليم وعزبة بدران ومدينة التعاون الشرقية ومدينة فتح، فضلا عن انقطاع مياه الشرب عن بعض المناطق التابعة لمنطقة شبرا الخيمة، متمثلة في مدينة السعادة ومدينة التعاون وأرض بشير وبيجام و والمنشية الجديدة، علاوة على ضعفها عن عزبة عثمان.

الخط الساخن

وطالبت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه قبل انقطاع المياه للتعامل خلال الفترة المذكورة، وأكدت الشركة على تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.